Ceará x Sampaio Corrêa: veja horário, palpites e prováveis escalações

Em busca de somar os primeiros pontos na competição regional, o Ceará recebe, às 17h30, neste sábado (4), o Sampaio Corrêa-MA. Com apoio do torcedor, o Alvinegro de Porangabuçu quer esquecer a derrota para o Ferroviário na estreia. O confronto acontece no estádio Presidente Vargas, na capital cearense.

Nas primeiras partidas da temporada, Gustavo Morínigo vinha dando oportunidades a todos os atletas no elenco, mas contra a Bolívia Querida deve ir com o que tem de melhor. No jogo inaugural do regional, o Vozão perdeu por 3 a 0 para o Ferroviário, no PV. Mais uma vez, a equipe terá o apoio do torcedor alvinegro no estádio.

Do outro lado tem o Sampaio Corrêa, que está invicto na temporada. Em sete partidas, seis pelo estadual, o time de Felipe Conceição venceu seis e empatou uma vez. Os maranhenses já balançaram as redes em 13 oportunidades e ainda não teve a meta vazada em 2023.

Desfalques

A dor de cabeça do lado alvinegro fica com as ausências do zagueiro Luiz Otávio, que trata lesão no joelho e no menisco, e do lateral-direito Michel Macêdo, que iniciou período de transição. Outra dúvida é com o lateral-esquerdo Danilo Barcelos ficou de fora da última partida do Ceará e não esteve no último treino.

Para o duelo no PV, os maranhenses têm dois desfalques certos, o meia Eloir e o atacante Pimentinha, que estão com virose. Os dois jogadores não embarcaram para a capital cearense e ficaram em tratamento em São Luís.

Palpites

Histórico entre as equipes

Ao longo dos embates entre Ceará e Sampaio Corrêa, o empate foi o resultado que mais se repetiu. Em 46 partidas até aqui, o Vozão venceu 15 vezes, contra 12 triunfos da Bolívia Querida e 19 empates. O último confronto também terminou tudo igual, quando no regional de 2022 ficaram no 1 a 1, na Arena Castelão.

Prováveis escalações

Ceará: Richard; Igor, Tiago Pagnussat, David Ricardo e Willian Formiga (Danilo Barcelos); Caíque Gonçalves, Richardson (Arthur Rezende), Vina e Jean Carlos; Janderson e Luvannor. Técnico: Gustavo Morínigo.

Sampaio Corrêa: Luiz Daniel; Ludke, Joécio, Vitinho e Pará; Emerson Souza, Nadson e Wesley Dias; Gabriel Silva, Matheus Martins e Rafael Vila. Técnico: Felipe Conceição.

Ficha Técnica | Ceará x Sampaio Corrêa

Data: 04/02/23 (sábado)

Horário: 17h30 (horário de Brasília)

Local: Estádio Presidente Vargas, em Fortaleza

Árbitro: Dênis Serafim

Assistentes: Brigida Cirilo Ferreira (AL) e Rondinelle dos Santos Tavares (AL)

4º árbitro: Rodrigues Júnior