David Ricardo confia no Ceará em sequência desafiadora: 'Faremos grandes jogos'

O zagueiro David Ricardo concedeu entrevista coletiva no Vovozão na véspera do jogo diante do Sampaio Corrêa, pela Copa do Nordeste. O Vovô enfrenta no time maranhense neste sábado (4), às 17h30 no estádio Presidente Vargas.

A partida com a Bolívia Querida é a primeira de uma série difícil, que também conta com Fortaleza no dia 7 e Sport no dia 14.

O defensor alvinegro confia em bons resultados, ainda que o Vozão não tenha convencido na temporada. O clube vem de empate em 1 a 1 com o Ferroviário pelo Campeonato Cearense e precisa se recuperar também na Copa do Nordeste, já que perdeu na estreia por 3 a 0 para o Tubarão da Barra.

"Dá sim para fazer grandes jogos. Podemos conseguir grandes resultados e pontuar. Temos primeiros que pensar no Sampaio, para depois pensar no Clássico com o Fortaleza e depois contra o Sport. Precisamos pontuar, pois perdemos na estreia".

Confira a coletiva completa

Primeiro gol

David Ricardo marcou seu primeiro gol como profissional pelo Ceará diante do Ferroviário, na terça-feira pelo Estadual. Ele declarou que estar no Vovô é a realização de um sonho e espera continuar ajudando o clube.

"Trabalhei minha vida toda para chegar em um clube grande como Ceará. É continuar jogando, marcando gols e ajudar o Ceará a atingir os objetivos".

Sobre o gol marcado, David dedicou a mãe, que perdeu em 2022. Ele disse que o momento foi muito difícil, mas que ela é uma motivação para vencer na carreira, como prometeu.

"2022 foi um ano dificil, pois perdi a minha mãe. Ela faleceu quando eu estava concentrado para um jogo contra o Goiás e perdi totalmente o foco no futebol. Precisei voltar pra casa. Mas sabia que teria que voltar ao Ceará, pois prometi a ela que assinaria um contrato. Quando fiz o gol, a dedicação foi pra ela. É uma motivação, estou melhorando psicologicamente a cada dia e estou muito feliz com tudo que vem se realizando, os meus sonhos e os dela também"



Referência

O zagueiro de 21 anos tem 3 jogos com a camisa do Vovô e vem substituindo Luiz Otávio, que é um dos líderes do elenco e capitão. David sabe da responsabilidade e vê o companheiro como referência.

"Luiz Otávio é uma referência. Quero aprender o máximo com ele. O Luiz sempre me passa o que ele sabe, não é diferente, me ajudam bastante, aprender com ele, fora de campo é o capitão, nos motiva, e fora de campo me dá tranquilidade".