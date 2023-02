Ceará anuncia contratação do atacante Hygor Cléber

Natural de Franca-SP, Hygor Cléber, 30 anos, é o novo reforço do Ceará para a temporada. O vínculo do atacante com o clube alvinegro é até 2024.

O jogador tem passagens por clubes como Ferroviária-SP, Sport-PE, Paysandu-PA, Juventude-RS e Criciúma-SC, além de atuação no futebol internacional Suwon Bluewings, da Coréia do Sul.

Em seus últimos clubes, Ferroviária e Criciúma, o atacante teve 52 jogos, 17 gols e duas assistências.

Hygor já realizou alguns treinos juntamente com o restante do elenco e acompanhou, do estádio, o jogo entre Ferroviário x Ceará.