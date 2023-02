Na Copa do Nordeste, Ceará nunca perdeu como mandante para o Sampaio Corrêa

O Ceará nunca perdeu como mandante jogando diante do Sampaio Corrêa, considerando jogos válidos pela Copa do Nordeste. Ao todo, são cinco partidas entre as duas equipes na competição com mando do clube cearense, com quatro vitórias do Vovô e um empate. Ceará e Sampaio Corrêa jogam neste sábado (4) no Estádio Presidente Vargas (PV).

O primeiro jogo entre cearenses e maranhenses na Copa do Nordeste com mando de campo do Ceará aconteceu em 2016: vitória cearense por 3 a 1. Nos outros quatro confrontos válidos pelo torneio e com mando cearense, o saldo foi de três vitórias do Alvinegro (2 x 1, em 2018, 5 x 0, em 2019, e 3 x 0, em 2021) e um empate (1 x 1, em 2022).

Considerando todos os confrontos entre as duas equipes na Copa do Nordeste, o Ceará só saiu derrotado em apenas uma oportunidade. Na primeira fase da edição de 2018 da competição, a Bolívia Querida, jogando em casa, superou o Vovô por 1 a 0. O gol da vitória foi marcado por um velho conhecido da torcida alvinegra: o volante Fernando Sobral.

PRÓXIMO CONFRONTO

Ceará e Sampaio Corrêa entram em campo neste sábado (4), às 17h30 de Brasília, para disputar a segunda rodada da Copa do Nordeste 2023. O Ceará perdeu por 3 a 0 para o Ferroviário na primeira rodada da competição, enquanto o Sampaio Corrêa venceu o Bahia por 1 a 0.