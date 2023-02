Jogos do Ceará em fevereiro de 2023: veja datas e horários

O Ceará tem um calendário decisivo durante o mês de fevereiro de 2023. Após o início da temporada contra rivais de divisões inferiores, o Vovô terá adversários mais qualificados em sequência, ampliando o desafio para o trabalho do técnico paraguaio Gustavo Morínigo.

Os torneios seguem: Estadual e Copa do Nordeste. Ao todo, dos jogos definidos até o momento, a equipe tem cinco partidas no mês, entre os dias 4 e 21. A expectativa é de mais duelos incorporados, com as definições sobre as classificações ao mata-mata das competições.

O próximo compromisso será sábado (4), diante do Sampaio Corrêa/MA, às 17h30, no estádio Presidente Vargas (PV), pelo Nordestão. Já na terça-feira (7), encara o Fortaleza, às 21h30, no mesmo local, desta vez em uma rodada válida pelo Campeonato Cearense.

Calendário do Ceará em fevereiro de 2023

04.02 - Ceará x Sampaio Corrêa, às 17h30, no PV | Copa do Nordeste

07.02 - Ceará x Fortaleza, às 21h35, no PV | Estadual

14.02 - Ceará x Sport, às 21h30, no PV | Copa do Nordeste

18.02 - CRB x Ceará, às 19h45, no Rei Pelé | Copa do Nordeste

21.02 - Fluminense-PI x Ceará, às 20h, no Lindolfo Monteiro | Copa do Nordeste