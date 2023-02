Análise: Ceará não convenceu antes de sequência desafiadora de jogos

O Ceará entrou em campo pela 5ª vez em 2023 nesta terça-feira (31) e não jogou bem mais uma vez, empatando em 1 a 1 com o Ferroviário no PV pelo Campeonato Cearense.

O empate com o Tubarão da Barra mostrou que a equipe alvinegra ainda não se encontrou na temporada, com ajustes táticos por parte do treinador Morínigo sendo urgentes.

O problema é que pela frente, uma sequência difícil contra Sampaio Correa (4), Fortaleza (7) e Sport (14) se avizinha e a equipe precisa apresentar um futebol melhor se quiser ir bem contra dois adversários que encontrará na Série B, e o ferrenho rival que está na Série A.

Os 5 jogos que fez antes da trinca de jogos - 4 pelo cearense e 1 pela Copa do Nordeste - não convenceram e pior, mostraram um Ceará ainda desorganizado em praticamente todos os setores de campo.

O Ceará tem elenco para jogar um futebol melhor, mas nem contra adversários de nível mais baixo fez uma atuação convincente. Antes do clássico desta terça, a equipe goleou os frágeis Guarani de Juazeiro (5x0) e Pacajus (4x0), perdeu para o Ferroviário (3x0 pela Copa do Nordeste) e venceu apertado o Maracanã (2x1).

Em que pese as mudanças de formação a cada partida - compreensíveis pelo início de temporada, a verdade é que o Ceará está longe de apresentar um padrão de time.

Problemas

Contra o Ferroviário, o time foi muito lento na saída de bola e os volantes - Artur Resende e Guilherme Castilho - são técnicos demais, com bom passe, mas não são velozes e marcadores.

Nos flancos, Erick e Chay não foram bem, apenas com o primeiro melhorando na etapa final de jogo.

As laterais tímidas, já que Caíque foi improvisado e Willian Formiga ainda não apoia como nos tempos de Vila Nova.

Legenda: O Ceará tem elenco para jogar um futebol melhor, mas nem contra adversários de nível mais baixo fez uma atuação convincente Foto: THIAGO GADELHA

Assim, o Ceará foi muito previsível, ainda mais com Jean Carlos fazendo uma partida abaixo da esperada.

A dupla de zaga ainda mostra certa insegurança, assim como o goleiro Aguilar, que falhou no gol coral.

De ponto positivo mesmo só o centroavante Vitor Gabriel, que se mostra o melhor entre os contratados, com boa finalização e ainda com assistências.

Luvannor também entrou bem no 2º tempo no lugar do centroavante e foi bem.

E agora?

Para enfrentar adversários mais difíceis, o Ceará precisará ser mais dinâmico em campo, claro, e ter um meio campo mais marcador.

Legenda: Morínigo já elogiou o grupo do Ceará, mas ainda não conseguiu que a equipe mostrasse segurança e organização Foto: THIAGO GADELHA

Se em 5 jogos não seria possível a equipe de Morínigo estar na ponta dos cascos, pelo menos um padrão e uma melhor organização de setores era.

O que a torcida alvinegra espera é um Ceará mais competitivo e seguro em campo contra Sampaio, Fortaleza e Sport. Serão nestes jogos que Morínigo será verdadeiramente cobrado.