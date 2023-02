Atacante Hygor deve assinar com o Ceará nesta quinta-feira; contrato é de dois anos

O atacante Hygor tem um pré-acordo com o Ceará e deve assinar com o clube nesta quinta-feira (2). O atleta chega em definitivo, por dois anos. O jogador de 30 anos atuou pela Ferroviária-SP e pelo Criciúma na última temporada.

O clube ainda aguarda entrega de documentação pela Ferroviária para finalizar os trâmites. O atleta, inclusive, acompanhou o duelo com o Ferroviário no PV, na última terça-feira. Em coletiva de imprensa, o técnico Gustavo Morínigo comentou sobre o novo reforço.

“Todos conhecem seu rendimento no Criciúma ano passado, fez muitos gols. Tem uma qualidade física importante, que pode nos ajudar muito. Mais adiante vamos a ver se não vai servir em uma outra posição interessante, que jogue em diferente posição”, disse o treinador. O atleta deve ser anunciado pelo clube em breve.

Ao todo, em 2022, foram 52 jogos vestindo a camisa da Ferroviária-SP e do Criciúma. No período, Hygor marcou 17 gols e deu duas assistências. O atacante também passou pelo Sport, Juventude, Paysandu e Suwon Bluewings (Coreia do Sul).