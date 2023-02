Acertado com o Ceará, atacante Hygor acompanha Clássico da Paz no PV

O atacante Hygor deve ser o novo reforço do Ceará para 2023. Com 30 anos e passagem pela Ferroviária-SP, o atleta aguarda os exames médicos para ser oficializado. Nesta terça-feira (31), inclusive, foi ao estádio Presidente Vargas (PV) para acompanhar o Clássico da Paz.

Nos últimos dias, o jogador resolveu as pendências da negociação. Vale ressaltar que o Vovô liberou por empréstimo o lateral-esquerdo Kelvyn para a Ferroviária-SP com foco no Campeonato Paulista.

Em caso de oficialização, o Ceará terá 12 reforços na temporada. A lista tem: o goleiro Aguilar; os zagueiro Thiago Pagnussat; os laterais-esquerdos Willian Formiga e Danilo Barcelos; os volantes Arthur Rezende e Caíque; os meias Jean Carlos e Chay; além dos atacantes Janderson, Vitor Gabriel e Luvannor.

Desempenho em 2022

Legenda: Hygor foi um dos destaques do Criciúma em 2022, com 10 gols na Série B Foto: Celso da Luz / Criciúma

Na última temporada, Hygor atuou pela Ferroviária-SP e pelo Criciúma, por empréstimo. Ao todo, foram 52 jogos, com 17 gols e duas assistências. Em campo, tem a ponta direita como principal posição.

Na Série B de 2022, foi um dos destaques do Tigre e conseguiu 10 tentos. Na carreira, acumula passagens por equipes como Sport, Juventude, Paysandu e Suwon Bluewings, da Coreia do Sul.

