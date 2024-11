Visando o Campeonato Cearense 2025, Horizonte anuncia a contratação do experiente zagueiro Waldson

O Horizonte segue firme em sua preparação para a temporada de 2025 e, após a contratação do técnico Leandro Campos, anunciou mais um reforço de peso para o elenco: o experiente zagueiro Waldson, de 31 anos. O atleta chega com a missão de fortalecer o sistema defensivo da equipe e contribuir com sua experiência em competições de alto nível.

Natural de Aracaju (SE), Waldson tem uma carreira consolidada no futebol cearense. O jogador é conhecido pela alcunha de "rei do acesso", que adquiriu ao longo de sua carreira, especialmente após o ano de 2021, quando conquistou o acesso à Série C do Campeonato Brasileiro com o Atlético/CE.



O currículo do zagueiro também inclui passagens por clubes como Altos/PI, Ferroviário, Icasa, Guarany de Sobral, Floresta, clube pelo qual subiu para a elite do futebol cearense em 2023. Além disso, Waldson conquistou o Campeonato Cearense da 3ª Divisão em 2015 e da 2ª Divisão em 2016, pelo Alto Santo/CE, e foi vice-campeão da Fares Lopes em 2019, com o Atlético/CE.

Legenda: Waldson conquistou o acesso à Série C do Campeonato Brasileiro com o Atlético Cearense em 2021 Foto: Kely Pereira / Atlético

Retorno ao Galo

Waldson começou sua carreira profissional no próprio Galo do Tabuleiro e agora, em 2025, com a experiência de passagens por diversas divisões e títulos conquistados, retorna ao clube com a promessa de ser uma das principais peças da equipe que terá a disputa de competições importantes, como o Campeonato Cearense e o Campeonato Brasileiro da Série D. O principal objetivo do clube para o próximo ano é o acesso à Série C de 2026.

"Estou muito feliz e motivado por retornar e ter essa nova oportunidade de defender o Horizonte. O clube tem grandes objetivos para 2025, e vou dar o meu melhor para ajudar a equipe a alcançar os resultados positivos. A expectativa é grande e sei que, com muito trabalho, podemos realizar uma temporada histórica", afirma Waldson.

Ficha Técnica - Waldson:

Nome: Waldson de Gois Andrade

Data de nascimento: 20/04/1993 (31 anos)

Naturalidade: Aracaju/SE

Altura: 1,89m

Posição: Zagueiro

Clubes: São Cristóvão/RJ, Horizonte/CE, Ferroviário/CE, Alto Santo/CE, Icasa/CE, Guarany de Sobral/CE, Grêmio Anápolis/GO, Jataiense/GO, Potiguar/RN, Guarani de Juazeiro/CE, Goiânia/GO, Goianésia/GO, Altos/PI, Real Brasília/DF, UNIRB/BA, FC Atlético Cearense, Cariri FC/CE, Centro Oeste FC/GO, Floresta/CE, Real Noroeste/ES e Glória/RS.