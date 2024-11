Atlético Cearense x Ferroviário: confira horário, onde assistir, palpites e prováveis escalações

AAtlético Cearense e Ferroviário começam a decidir uma vaga na decisão da Taça Fares Lopes. As duas equipes fazem o jogo de ida das semifinais nesta quarta-feira (27), 20 horas, no estádio Raimundo de Oliveira, em Caucaia (CE). A partida de volta será no dia 1º de dezembro, no Presidente Vargas, às 17h30.

As equipes estiveram no Grupo A, com o Ferrão sendo 1º colocado com 7 pontos, e a Àguia ficando na 2ª colocação com 4 pontos, mas o regulamento previa um confronto dentro do próprio grupo na semifinal. O outro confronto será entre Floresta x Caucaia, que se enfrentam amanhã.

A expectativa coral é pelo retorno do Ciel. O atacante fica fora desde o jogo contra o Ceará, no dia 16, com desconforto na panturrilha.

Onde Assistir

A partida terá transmissão da FCF TV

Palpites

Escalação

Atlético

Juan, Ball, Genilson, Jalison, Nailton, João Vitor, Emerson, Ari, Kevin Rivas, Luan Lucas, William Wallace. Técnico: Palhinha

Ferroviário

Carlão, Guilherme, João Cubas, Fernando Ceará, Ramires, Guilherme Escuro, Gharib, Janeudo, Allanzinho, Állefe (Ciel), Kiuan. Técnico: Marcelo Vilar

Atlético x Ferroviário

Estádio: Raimundo de Oliveira, em Caucaia (CE).

Horário: 20:00h (de Brasília), quarta-feira, 27 de novembro

Árbitro: Francisco LUAN ADRIÃO da Silva

Assistente 1: NAILTON Junior de Sousa OLIVEIRA

Assistente 2: YURI Rodrigues