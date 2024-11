Fortaleza fica com 61% de renda histórica de jogo contra Flamengo; veja detalhes

Diante do Flamengo, o Fortaleza obteve uma renda líquida de R$1.866.389,93, equivalente a 61% do montante arrecadado no jogo do Campeonato Brasileiro Série A. No duelo desta terça-feira (26), foi registrado a maior renda da história da Arena Castelão com R$3.034.107,00, valor que sofreu subtração por gastos com despesas operacionais da partida.

Desse número total, 56% (R$1.707.750,00), vieram da compra de ingressos do setor visitante. O time carioca teve seus ingressos taxados a R$250 a inteira e R$125 a meia, e mesmo assim levou 8.339 pessoas às arquibancadas neste jogo. Já o time cearense ocupou 49.285 cadeiras destinadas aos setores do mandante, com o ticket mais barato valendo R$30. O total: 57.624 torcedores.

O jogo

O Fortaleza ficou no empate sem gols com o Flamengo. Com o resultado, o time comandado por Juan Pablo Vojvoda segue na quarta posição da tabela. O próximo desafio será diante do Vitória, no domingo (1).