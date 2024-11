O que disse Filipe Luís sobre empate do Flamengo com o Fortaleza na Arena Castelão

O Fortaleza empatou sem gols com o Flamengo na Arena Castelão, nesta quarta-feira (26), na Arena Castelão, pela Série A de 2024. Um confronto que reuniu dois times que brigam na parte alta da tabela, em uma disputa direta pelo G-4. Atual campeão da Copa do Brasil, o time carioca utiliza força máxima com uma justificativa: respeito ao Leão. O argumento foi explicado pelo técnico rubro-negro Filipe Luís em coletiva de imprensa.

"Hoje, a minha escalação era simples, fui pra cima, simples assim. Vim aqui na casa do Fortaleza, um time que não tinha perdido em casa o ano inteiro, e vai continua sem perder em casa. Eu acreditava que a única forma de vencer seria atacando e indo pra cima deles. Tentei aproveitar o momento do Plata, aproveitei o Gerson, um volante que é um homem de ataque, e tentamos explorar os pontos (fracos) do Fortaleza, que é um time que defende muito bem, bloqueia o meio, e a gente tentou desmontar essa defesa para machucá-los. Como falei, não é fácil, não perdeu em casa, e o 3º ou 4º (colocado) do campeonato por méritos próprios". Filipe Luís Técnico do Flamengo

O Flamengo teve uma atuação muito agressiva com o Fortaleza, com quatro atacantes no time titular: Gabigol, Michael, Plata e Bruno Henrique. Apesar disso, somou um ponto diante do time cearense em toda a competição, enquanto o Leão não foi derrotado para o adversário em 2024: no 1º turno, no Maracanã, o Leão venceu por 2 a 1.

Legenda: O Fortaleza empatou sem gols com o Flamengo na Arena Castelão pela Série A Foto: Davi Rocha / SVM

"Eu acredito que jogos assim, contra Fortaleza, contra Palmeiras e contra Botafogo são jogos que é possível perder pontos, principalmente fora de casa", completou o técnico.

A declaração é simples, mas tem um peso de relevância para explicar o cenário atual do futebol brasileiro. Se uma derrota era praticamente certo décadas atrás e pontuar diante do Flamengo era algo impossível, o Fortaleza se coloca agora em uma condição de competir. Os resultados são reflexos de uma campanha que caminha para ser a melhor da história do Nordeste na era dos pontos corridos, com um time que mostrou que é possível brigar no topo, mesmo que esse seja um cenário "proibido" para nós.

Sobre a invencibilidade citada por Filipe Luís, já são 18 rodadas sem perder em casa no Brasileirão. O Fortaleza é o melhor mandante, com aproveitamento de 81,5%. O clube é o único da Série A que não perdeu nenhuma partida com o mando de campo, com 13 vitórias e cinco empates. Resta apenas uma partida diante da torcida na competição.