Sem marcar há três meses: Vojvoda reforça confiança em Lucero e destaca papel do atacante na defesa

Artilheiro do Fortaleza na temporada, Juan Martín Lucero vive jejum de gols e passou em branco mais uma vez no empate contra o Flamengo, nesta terça-feira (26). O camisa 9 do Tricolor não balança as redes há três meses. A última ocorreu contra o Rosário Central, pela Sul-Americana, em agosto. No Brasileiro, o argentino marcou contra o Criciúma, em julho. O técnico Juan Pablo Vojvoda reforçou a importância do atleta no ataque e destacou o esforço defensivo dele em ajudar o time.

“O diálogo com o Lucero existe sempre. Acho que na partida passada contra o Fluminense ele fez uma boa partida, fez uma boa assistência para o gol. Sabemos que, como todo goleador, ele necessita fazer gols. Já vai chegar esse gol. Todos os goleadores passam por esses momentos. E confiamos no Lucero. É um grande jogador que nos ajudou muito, e confiamos que continuará ajudando”, ressalta o treinador.

O jogador de 32 anos está perto de alcançar a melhor marca da carreira, também conquistada no Fortaleza. Em 2023, o atacante atuou em 63 partidas com a camisa tricolor. Foram 24 gols marcados e sete assistências. Este ano foram 23 tentos e seis assistências dadas. Mas além de balançar as redes adversárias, também é importante defensivamente.

“Tanto ele como Kayzer, que são dois camisas 9, fazem um esforço realmente importante para o time. Um time como o Fortaleza, o time de Vojvoda, necessita de atacantes que se comprometam nas duas fases: na ofensiva, oferecendo opções de rupturas, de infiltrações, apoio e de estar na área, fazendo gol também. Mas também necessita da outra parte dos atacantes: a organização defensiva, a inteligência tática”, afirmou.

“Lucero é um jogador que, quando tenho que transmitir algo, ele me ajuda muito. Ele me ajuda muito a transmitir a parte tática. Muitas vezes, a mensagem se transmite melhor de jogador para jogador dentro do campo do que o treinador para o jogador. Eu transmito a dois ou três jogadores, e Lucero é um deles. E ele se encarrega de transmitir nosso posicionamento ao time e principalmente na parte ofensiva”, completou.

O Fortaleza está em quarto lugar na tabela da Série A, com 65 pontos somados. A equipe empatou com o Flamengo na última rodada e encara o Vitória no domingo (1), no Barradão.