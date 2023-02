Vina é poupado pelo Ceará e não enfrenta o Ferroviário

O meia Vina ficou fora da lista de relacionados do Ceará para o jogo contra o Ferroviário, nesta terça-feira (31), no estádio Presidente Vargas (PV), às 20h, pelo Estadual. Segundo a assessoria do clube, o camisa 29 foi poupado pelo técnico paraguaio Gustavo Morínigo.

Vale ressaltar que, na semana passada, o atleta de 31 anos também foi ausência para evitar desgaste físico na vitória contra o Pacajus, também pelo Estadual.

Na temporada de 2023, participou de três partidas, sempre como titular, e soma uma assistência. Em campo, foi utilizado principalmente mais avançado, como “Falso 9”.

DM do Ceará

O Ceará atualizou o departamento médico nesta terça (31), com detalhes clínicos de dois jogadores. O zagueiro Luiz Otávio se recupera de entorse do joelho direito e lesão do menisco lateral e o lateral-direito Michel Macedo trata contusão no bíceps femoral da coxa direita.