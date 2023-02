Ceará e Ferroviário empatam em 1 a 1 no Presidente Vargas

Ceará e Ferroviário empataram em 1 a 1 no Presidente Vargas na noite desta terça-feira pela 4ª rodada do Campeonato Cearense. David Ricardo marcou para o Vovô aos 4 do 1º tempo, e Lincoln empatou para o Tubarão da Barra aos 37 do 1º tempo.

Com o resultado, o Vovô chegou aos 10 pontos em 4 rodadas, se mantendo invicto, e líder do Grupo A no Estadual. Já o Ferroviário, chegou aos 7 pontos e está em 2º do Grupo B.

Próximos jogos

O Vovô volta a jogar no sábado (4), contra o Sampaio Corrêa, às 17h30 no PV, pela 2ª rodada da Copa do Nordeste. O Ferroviário volta jogar também no sábado (4), contra o Bahia pela Copa do Nordeste, às 20h30 na Arena Fonte Nova.

O jogo

O Clássico da Paz começou equilibrado, com Ceará e Ferroviário tentando acelerar o jogo. E logo na primeira chance criada da partida, o Ceará abriu o placar, aos 4 minutos. Após cobrança de falta de Jean Carlos, a bola sobrou para o zagueiro alvinegro, que driblou Douglas Dias para marcar.

Legenda: David Ricardo marcou o gol do Ceará no PV Foto: THIAGO GADELHA

Depois do gol marcado, o Ceará recuou, deixando a posse da bola com o Ferroviário. E foi pressionado com a estratégia, com Erick Pulga e Ciel finalizando com perigo ao gol de Aguilar.

O Ceará respondeu aos 20 minutos, em boa jogada de Chay e Jean Carlos, que Arthur Resende mandou por cima.

Quando o ritmo da partida já era mais lento, o Ferroviário chegou ao empate aos 37 minutos. Após cobrança de falta batida por Ciel, o goleiro Aguilar espalmou esquisito, a bola foi no travessão e Lincoln mandou para as redes.

Legenda: O Ferroviário buscou o empate ainda no 1º tempo Foto: THIAGO GADELHA

Tudo Igual

O 2º tempo começou equilibrado, com as duas equipes alternando ataques. Logo aos 5 minutos, Ciel fez boa jogada e mandou por cima do gol de Aguilar.

O Ceará respondeu aos 11 minutos, e quase marcou o segundo: Erick fez boa jogada, cruzou e Vitor Gabriel cabeceou bem, para grande defesa de Douglas Dias.

Legenda: A etapa final de jogo foi equilibrada, mas o empate persistiu no PV Foto: THIAGO GADELHA

Depois dos lances, a partida caiu muito de ritmo e qualidade, com Ceará e Ferroviário errando demais.

Só na reta final do jogo o Ceará criou duas chances, ambas com Luvannor, mas o atacante errou o alvo. Primeiro aos 33, em grande jogada individual que mandou raspando a trave, e depois, aos 46, cabeceando por cima.

Como foi o tempo real de Ferroviário x Ceará

Escalações

Ferroviário: Douglas Dias, Wesley, Edgar, Eder Lima, Matheus Silva, Vinícius Paulista, Lincoln, Felipe Guedes, Deizinho, Erick Pulga e Ciel. Técnico: Paulinho Kobayashi.

Ceará: Aguilar, Caíque Gonçalves, Gabriel Lacerda, David Ricardo e Willian Formiga; Arthur Resende, Guilherme Castilho, Chay, Jean Carlos, Erick e Vitor Gabriel. Técnico: Gustavo Morínigo

Ficha técnica | Ferroviário x Ceará

Data: Terça-feira (30/01/2023)

Local: Estádio Presidente Vargas, em Fortaleza (CE)

Horário: 20h (horário de Brasília)

Árbitro: Rodrigues Júnior

Assistentes: Renan Aguiar e Tiago Silva

4º Árbitro: Leandro Martins Marques