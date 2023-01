Kelvyn, lateral do Ceará, foi emprestado à Ferroviária-SP por três meses

O lateral esquerdo do Ceará, Kelvyn, 23 anos, foi emprestado à Ferroviária, de São Paulo, por 90 dias. O jogador vai retornar ao Ceará após o fim da disputa do Campeonato Paulista, que tem a última rodada marcada para o dia 5 de março.

O objetivo do empréstimo é não deixar o atleta parado e permitir que ele atue em uma competição com um "nível elevado de competitividade", como a assessoria do clube alvinegro esclareceu.

Em sua carreira, Kelvyn tem passagem apenas pela base do Atlético Tubarão e pelo Ceará, onde está desde 2019. O jogador atuou em 106 partidas vestindo a camisa alvinegra, incluindo jogos pelo profissional e categoria de base, e marcou 12 gols.