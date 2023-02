Morínigo busca entrosamento do Ceará e cita possível saída de jogadores: 'Tirar quem não vai servir'

O Ceará ficou no empate com o Ferroviário em novo duelo, desta vez pelo Campeonato Estadual. Técnico do time, Gustavo Morínigo avaliou o desempenho do time no jogo desta terça-feira (31). Além disso, destaca a necessidade de entrosamento do grupo e que novos jogadores devem deixar o plantel.

“Estamos trabalhando em todos os setores. Há alguns jogadores que têm sobrecarga de jogo, então decidimos deixar fora. Tentamos, primeiramente, cortar o circuito de jogo deles, em segundo atacar a parte sensível deles. Mas não soubemos administrar o jogo. Cometemos erros na gestação do jogo desde o começo. O 1T não foi bom, o 2T foi melhor. O time foi totalmente protagonista, tivemos a bola. Não lembro de uma chegada certeira deles. E nós erramos bastante na ponta final. Um empate que não queríamos. Não foi o que viemos buscar. Mas vamos seguir trabalhando”, disse o técnico.

O Ceará disputa o estadual e a Copa do Nordeste. Morínigo ressalta foco na avaliação do grupo e do entrosamento. O treinador uruguaio lembra a chegada de reforços e que outras peças devem deixar o grupo.

“Estamos olhando toda a temporada, avaliando. Vamos tirar quem não vai servir, quem não vai jogar... Também estamos avaliando entrosamento. É difícil entrosar quando você muda a cada jogo. Mas é necessário. Às vezes para proteger a parte física. Sabemos onde queremos chegar e só precisamos ter paciência. Não vamos conseguir da noite para o dia. Temos 13 jogadores novos, metade do plantel. Nenhuma vez acho que repeti o time. Queremos encontrar entrosamento e não encontramos ainda. Mas é importante saber o que temos no plantel.”

Legenda: Ceará ficou no empate de 1 a 1 com o Ferroviário. Foto: Thiago Gadelha/SVM

“Estamos trazendo mais gente para nos ajudar, estão saindo outros. Já fechamos a parte de dar oportunidade, porque usamos todos. Agora é a parte de rendimento. Hoje foi um time que não podemos colocar nessa parte porque, fisiologicamente, alguns saíram na semana com perigo de lesão e não podemos perder ninguém. Já perdemos Michel e Luiz Otávio. E temos que cuidar. Tem atleta que não joga há quatro, três meses e está entrando aos poucos. Estamos numa etapa física evolutiva. Passando o tempo, vocês vão observar que o time já se entende e esse é o objetivo final”, explicou Morínigo.

O técnico também falou sobre a segunda ausência de Vina no time. O jogador não entrou em campo, assim como no duelo contra o Pacajus.

“Não gosto de falar de jogadores que não estão. Vina teve um pequeno mal estar médico, não físico, que está sendo observado. Acho que esta semana estará bem novamente e seguramente estará conosco”, concluiu Morínigo.

O próximo duelo será contra o Sampaio Corrêa, pela Copa do Nordeste, neste sábado (4).

VEJA ENTREVISTA COMPLETA: