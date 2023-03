Conselho Deliberativo do Ceará aprova orçamento para 2023: R$ 89 milhões

Na noite desta sexta-feira (3), o Conselho Deliberativo do Ceará aprovou a proposta orçamentária formulada pela Diretoria Executiva para a temporada 2023. Em assembléia, os membros do conselho aprovaram a proposta por unanimidade. Na assembleia, a proposta foi apresentada pelo Diretor Financeiro João Paulo Silva e pelo Superintendente Executivo, Lisarb Monteiro.

Redução

Para 2023, com a redução de receitas após o rebaixamento para a Série B, o Alvinegro irá dispor de um montante bruto de R$ 89.108.688,16. O valor estimado é a praticamente a metade do montante de 2022, que foi o maior da história do clube, que foi de R$ 163 milhões. A redução é de 46%.

Indefinição

O Vovô adiou a aprovação da proposta orçamentária devido a indefinição de cotas da Série B do Campeonato Brasileiro. A CBF garantiu ao clubes que não haverá redução financeira das receitas para os clubes, que ficarão entre R$ 6 e R$ 8 milhões.