Fortaleza planeja arrecadar R$ 17 milhões com venda de atletas em 2023; veja detalhes

O Fortaleza divulgou nesta terça-feira (20) o Orçamento Anual para 2023 com receita provisória recorde de R$ 208,6 milhões. Deste valor, o clube pretende arrecadar R$ 17 milhões com venda de atletas. O valor orçado teve aumento de R$ 7 milhões comparado a 2022.

Com boas campanhas na Série A do Campeonato Brasileiro e participações consecutivas em Libertadores, o clube virou alvo do mercado nacional e internacional. Neste ano, a equipe leonina negociou, por exemplo, David com o Internacional e Yago Pikachu com o Shimizu S-Pulse, do Japão.

Além disso, desde o retorno à Série A, em 2018, o clube cearense investiu na aquisição de direitos econômicos dos atletas. Para 2023, o clube tem recebido propostas e negocia saídas do elenco. Recentemente, o Fortaleza se desfez do volante Felipe e do meio-campista Matheus Vargas.

