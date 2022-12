Fortaleza pretende arrecadar mais de R$ 20 milhões com bilheteria em 2023; veja detalhes

O Fortaleza divulgou nesta terça-feira (20) o Orçamento Anual para 2023 com receita provisória recorde de R$ 208,6 milhões. Para chegar ao valor ao final da temporada, o time leonino pretende arrecadar mais de R$ 20 milhões com bilheteria no próximo ano. A previsão corresponde a 9,76% do orçado aprovado pelo Conselho Deliberativo.

A principal fonte de receita de bilheteria deve ser a Série A do Campeonato Brasileiro. Disputando a competição nacional pelo 5° ano consecutivo, o Fortaleza estima arrecadar R$ 12,8 milhões. Com competições internacionais, a estimativa de arrecadação é de R$ 3,9 milhões. O Tricolor do Pici disputará a fase preliminar da Taça Libertadores da América contra o Deportivo Maldonado, do Uruguai.

Veja estimativa de arrecadação do Fortaleza com bilheteria para 2023

Campeonato Cearense: R$ 900 mil

Copa do Nordeste: R$ 1,65 milhões

Copa do Brasil: R$ 1,1 milhão

Série A do Campeonato Brasileiro: R$ 12,8 milhões

Competição Internacional: R$ 3,9 milhões

Legenda: Mais de 60 mil torcedores acompanharam o título da Copa do Nordeste do Fortaleza contra o Sport Foto: Kid Júnior / SVM

Em 2022, o Fortaleza levou mais de 1 milhão de torcedores ao estádio. O maior público do Tricolor do Pici na temporada foi registrado na final da Copa do Nordeste, contra o Sport, em confronto que garantiu o bicampeonato da Lampions League ao Fortaleza. Na ocasião, mais de 60 mil torcedores estiveram presentes no duelo (60.045).

Além do projetado com bilheteria para 2023, o Fortaleza estima arrecadar mais de 30 milhões com sócios-torcedores.

