Fortaleza ultrapassa marca de 1 milhão de torcedores no estádio em 2022; veja números

O Fortaleza ultrapassou a marca de 1 milhão de torcedores no estádio em 2022 nesta segunda-feira (24) no empate sem gols com o Atlético-MG, pela 33ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro. Diante da equipe mineira, o Tricolor do Pici registrou público superior a 43 mil (43.660), em duelo marcado por homenagem ao aniversário de 104 anos do clube, totalizando 1.003.649 presentes na temporada.

Ao todo, a equipe disputou 32 partidas, por cinco competições: Campeonato Cearense, Copa do Nordeste, Copa do Brasil, Taça Libertadores da América e Série A do Campeonato Brasileiro. O Fortaleza tem média de 30.414 torcedores por jogo.

Veja média de torcedores por campeonato em 2022

Campeonato Cearense: 22.306

Copa do Nordeste: 24.013

Copa do Brasil: 25.958

Libertadores da América: 42.479

Série A: 32.553

Os números dizem muito, mas o que torna essa torcida fantástica é algo imensurável.



A marca conquistada até aqui vai muito além dos 1.003.649 tricolores presentes no Castelão esse ano. pic.twitter.com/OGZh3oOqi5 — Fortaleza Esporte Clube 🦁 (@FortalezaEC) October 25, 2022

Legenda: Mais de 60 mil torcedores acompanharam o título da Copa do Nordeste do Fortaleza contra o Sport Foto: Kid Júnior / SVM

O maior público do Tricolor do Pici na temporada foi registrado na final da Copa do Nordeste, contra o Sport, em confronto que garantiu o bicampeonato da Lampions League ao Fortaleza. Na ocasião, mais de 60 mil torcedores estiveram presentes no duelo (60.045).

Dentre os representantes da Série A do Campeonato Brasileiro, apenas Flamengo, Corinthians, São Paulo, Palmeiras e Fortaleza registram mais de 1 milhão de torcedores nas arquibancadas em 2022. O clube de Juan Pablo Vojvoda é o primeiro do Nordeste a alcançar a marca.

