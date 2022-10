Fortaleza x Atlético-MG: veja horário, onde assistir, palpites e prováveis escalações

A Arena Castelão vai ser palco de mais um grande confronto entre Fortaleza e Atlético-MG nesta segunda-feira (24). As equipes entram em campo em jogo válido pela 33ª rodada do Campeonato Brasileiro a partir das 20h (horário de Brasília). O resultado é decisivo na briga por uma vaga na Pré-Libertadores de 2023.

Separados por apenas 3 pontos, o Galo aparece na 7ª colocação com 47 pontos, enquanto o Tricolor do Pici é o 9º com 44 pontos somados até aqui.

Historicamente, o confronto entre as equipes sempre envolve muita bola na rede. Nunca houve um empate em 0x0 quando Fortaleza e Atlético-MG se enfrentaram. Desde 2019, na Série A, foram sete encontros com 23 gols marcados. No período, o Leão soma duas vitórias contra o rival, dois empates e amarga três derrotas.

Onde assistir a partida

O jogo será transmitido pelo SporTV, Premiere, pela Verdinha e em tempo real no Diário do Nordeste.

Momento

O Fortaleza chega embalado para enfrentar o Galo. O time soma seis rodadas de invencibilidade e vem de uma grande vitória em cima do América-MG fora de casa. O Leão tem a 2ª melhor campanha do returno, são nove vitórias, dois empates e duas derrotas no período. O time melhorou o rendimento jogando como mandante, hoje é de 80%.

Para a partida, o treinador Juan Pablo Vojvoda terá três desfalques certos para o jogo: Tinga, Caio Alexandre e Romarinho são baixas certas por suspensão. Marcelo Benevenuto, vinha há duas rodadas no Departamento Médico, é a novidade no time. Lucas Sasha deve seguir de fora.

Já o Atlético-MG vem de duas rodadas sem vitórias e vê a vaga no G-8 ameaçada. O time de Cuca conta com o retorno de Jemerson. O craque do time, Hulk, segue como dúvida para a partida. O atacante passou a semana realizando treinamentos a parte do restante do elenco. Eduardo Sasha deve ser o substituto.

Pedrinho, Igor Rabello e Guilherme Arana, seguem no departamento médico com lesões mais sérias.

Prováveis escalações

Fortaleza: Fernando Miguel; Brítez, Benevenuto (Ceballos), Titi, Capixaba; Zé Welison, Ronald, Hércules, Otero; Pedro Rocha e Galhardo. Treinador: Juan Pablo Vojvoda.

Atlético-MG: Everson; Guga, Jemerson, Alonso e Dodô (Rubens); Allan, Otávio e Nacho Fernández (Zaracho); Ademir, Hulk (Sasha) e Keno. Treinador: Cuca.

Ficha Técnica | Fortaleza x Atlético-MG

Local: Arena Castelão

Horário: 20h (horário de Brasília)

Transmissão: Premiere, SporTV, Verdinha e tempo real no Diário do Nordeste.

