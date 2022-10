Torcida do Fortaleza realiza mosaico em homenagem ao aniversário com menção a Marcelo Paz; veja

A torcida do Fortaleza realizou nesta segunda-feira (24), no empate entre Fortaleza e Atlético-MG, o mosaico em homenagem ao aniversário de 104 anos do clube, com as imagens de Alcide Santos, fundador do Tricolor do Pici, e o atual presidente Marcelo Paz, com slogan “de Alcide Santos a Marcelo Paz”, divulgado pela equipe nas redes sociais.

Além disso, com papel, os torcedores formaram a idade do clube nas arquibancadas.

Ao todo, o Castelão recebeu mais de 43 mil torcedores (43.660), ultrapassando a marca de mais de 1 milhão de torcedores presentes em jogos do Fortaleza na temporada. O time leonino disputou, em 2022, 32 partidas, somando 1.003.649 leais em partidas oficiais.

Legenda: Torcida do Fortaleza, com papel, desenhou a idade do clube nas arquibancadas da Arena Castelão Foto: Beatriz Carvalho / SVM

Legenda: Torcida do Fortaleza realizou mosaico em homangem ao aniversário de 104 anos do clube Foto: Mateus Lotif / Fortaleza EC

