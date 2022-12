O Fortaleza vai enfrentar o Deportivo Maldonado, do Uruguai, na fase da pré-Libertadores de 2023. O sorteio definiu os confrontos das três primeiras fases da competição e ocorreu na manhã desta quarta-feira, (21), na sede da Conmebol, em Luque, no Paraguai.

Ao todo, 19 times estarão no sorteio. No entanto, apenas quatro desses vão conseguir se classificar para a fase de grupos.

O Fortaleza entra em campo na competição somente na segunda fase, que tem início na semana do dia 22 de fevereiro, indo até 1º de março e vai jogar em casa no duelo de volta do confronto.

CONFRONTOS DEFINIDOS

Primeira fase:

Sport Huancayo (Peru) x Nacional (Paraguai)

Nacional Potosí (Bolívia) x El Nacional (Equador)

Boston River (Uruguai) x Zamora (Venezuela)

Segunda fase:

Carabobo (Venezuela) x Atlético-MG (Brasil)

E1 x Sporting Cristal (Peru)

Deportivo Maldonado (Uruguai) x Fortaleza (Brasil)

E2 X Ind. Medellín (Colômbia)

Magallanes (Chile) x Always Ready (Bolívia)

Curicó Unido (Chile) x Cerro Porteño (Paraguai)

E3 x Huracán (Argentina)

Universidad Católica (Equador) x Millonarios (Colômbia)

DATAS DOS JOGOS

Os confrontos já têm datas marcadas, sendo os jogos da primeira fase nas semanas dos dias 8 de e 15 de fevereiro. A segunda fase tem início na semana do dia 22 do mesmo mês, indo até 1º de março. A terceira fase deve ocorrer nas semanas dos dias 8 e 15 de março.

🗓️🏆 O calendário da CONMEBOL #Libertadores 2023 está definido! Nesta quarta tem o sorteio da Fase Preliminar.#GloriaEterna pic.twitter.com/aDeMzifk7M — CONMEBOL Libertadores (@LibertadoresBR) December 20, 2022

FORMATO DA COMPETIÇÃO

A competição conta com três fases eliminatórias, sendo a primeira sem a participação de clubes brasileiros, colombianos, argentinos e chilenos. A primeira fase terá apenas três confrontos. Os três clubes que garantirem a classificação vão se juntar aos 13 restantes, que já estão garantidos na segunda fase da competição. Em outra fase eliminatória, os times classificados terão partidas de ida e volta e somente oito desses avançam para a terceira fase. Nesta, os clubes que pertencem ao mesmo país não se enfrentam.

Na terceira e última fase, os oito clubes jogam em formato de mata-mata, também com duas partidas, para definir os quatro classificados para a fase de grupos. Nesta etapa não há sorteio. Leia Mais Alexandre Mota Conmebol divulga calendário da Libertadores de 2023; veja agenda do Fortaleza no início do ano Jogada Confira o calendário completo do futebol brasileiro e sul-americano em 2023 Às 12h (horário de Brasília) Na quarta-feira, dia 21 de dezembro.

Quero receber conteúdos exclusivos de esporte