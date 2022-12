Confira o calendário completo do futebol brasileiro e sul-americano em 2023

Com o final da Copa do Mundo, as atenções no futebol voltarão para os campeonatos nacionais a partir de janeiro. Em 2023, assim como nos outros anos, o calendário do futebol brasileiro começa com os estaduais e termina só em dezembro, com a decisão do Brasileirão. O Estadão faz um levantamento de todas as datas para os clubes do País no próximo ano.

O principal torneio das categorias de base do futebol brasileiro, a Copa São Paulo de Futebol Júnior abre o calendário nas competições nacionais. A partir do dia 2 de janeiro, 128 clubes entram em campo em busca do título e para revelar os novos talentos para o futebol brasileiro nos próximos anos. Atual campeão, o Palmeiras estreia no dia 3, em São José do Rio Preto, contra a Juazeirense. O Corinthians, maior campeão, joga no mesmo dia, contra o Zumbi, de Alagoas, em Araraquara.

Santos e São Paulo estreiam no dia seguinte. O tricolor paulista joga em Marília, contra o Porto Velho, de Rondônia, enquanto o alvinegro enfrenta o São Raimundo, de Roraima, em Santo André. A final acontece no dia 25 de janeiro, aniversário da capital paulista. Com o Estádio do Pacaembu em reforma, o local ainda não foi definido - em 2022, o Allianz Parque recebeu a decisão entre Palmeiras e Santos.

CAMPEONATOS ESTADUAIS E REGIONAIS

Ainda antes da decisão da Copa São Paulo, os profissionais entram em campo para os campeonatos estaduais ao redor do Brasil, que começam na primeira quinzena de janeiro. O campeonato paulista começa no dia 14 de janeiro, enquanto o cearense, começa no dia 15 de janeiro. Já a Copa do Nordeste, começa no dia 21 de janeiro.

Legenda: O Fortaleza é o atual campeão da Copa do Nordeste e defende o título em 2023 Foto: KID JUNIOR

SUPERCOPA DO BRASIL

Competição retomada pela CBF em 2020, a Supercopa do Brasil é a competição que, em teoria, abre as competições nacionais do ano. Em 2023, o Palmeiras, campeão brasileiro, enfrenta o Flamengo, campeão da Copa do Brasil e acontece em jogo único, no dia 28 de janeiro. O local ainda não foi definido pela entidade - EUA e Arábia Saudita enviaram propostas à CBF para receber a competição. No último ano, Atlético-MG e Flamengo se enfrentaram na Arena Pantanal, em Cuiabá.

MUNDIAL DE CLUBES

Além da disputa da Supercopa do Brasil, o Flamengo tem outro compromisso no começo de 2023: o Mundial de Clubes, que será disputado em Marrocos entre os dias 1º e 11 de fevereiro. Campeão da Copa Libertadores, o clube carioca será o representante da Conmebol no torneio. Além dele, outros seis clubes completam a disputa: Real Madrid (Uefa), Auckland City (OFC, da Oceania), Seattle Sounders (Concacaf), Al-Ahly (CAF, da África) e o Wydad Casablanca, representante do país-sede.

A única incerteza ainda é o representante asiático. A Liga dos Campeões Asiática termina no dia 28 de fevereiro, após o Mundial de Clubes. A tendência é que o Al-Hilal, campeão em 2021, seja o escolhido para representar o continente.

COPA DO BRASIL

Competição "mais democrática" do futebol brasileiro, a Copa do Brasil, que reúne clube de todos os estados do País, começa no dia 22 de fevereiro, com a primeira fase. A novidade da competição para este ano são as finais, que acontecem nos dias 17 e 24 de setembro, aos domingos. Até o último ano, as partidas decisivas eram disputadas às quartas-feiras. Em 2020, por conta da pandemia, os jogos finais entre Palmeiras e Grêmio foram disputados no final de semana.

LIBERTADORES

Objeto de desejo dos clubes brasileiros, a Libertadores começa no dia 8 de fevereiro, com as fases preliminares. Fortaleza e Atlético-MG são os únicos do Brasil que disputarão este estágio inicial da competição. O sorteio acontece nesta quarta-feira, às 16h (horário de Brasília).

Legenda: O Flamengo foi campeão da Libertadores de 2022 contra o Athletico/PR no Equador Foto: Gilvan de Souza/Flamengo

Corinthians, Flamengo, Fluminense, Palmeiras, Internacional e Athletico-PR são os outros representantes brasileiros, que começam a disputa já na fase de grupos. A final, em jogo único, está marcada para o dia 11 de novembro, mas ainda não tem sede definida. O Estádio do Morumbi, em São Paulo, é um dos concorrentes para receber a decisão.

COPA SUL-AMERICANA

A outra competição continental da Conmebol, a Copa Sul-Americana começará no dia 8 de março, com as fases preliminares. Todos os representantes do Brasil, sendo eles o São Paulo, América-MG, Botafogo, Santos, Goiás e Red Bull Bragantino, iniciam a disputa já na fase de grupos. A final está marcada para o dia 28 de outubro, no estádio Mané Garrincha, em Brasília.

CAMPEONATO BRASILEIRO

Por fim, a principal competição nacional, o Campeonato Brasileiro, tem início previsto para o dia 15 de abril, mesma data da Série B, que esse ano contará com os rebaixados Goiás, Juventude, Avaí e Ceará. O calendário completo, com todas as datas e rodadas, ainda não foi definido pela CBF. A última rodada está marcada para o dia 3 de dezembro.

