Fortaleza aumenta recursos para as categorias de base e futebol feminino em 2023; veja detalhes

O Fortaleza divulgou nesta terça-feira (20) o Orçamento Anual para 2023 com receita provisória recorde de R$ 208,6 milhões. Deste valor, serão destinados R$ 2,74 milhões (cerca de 1,35%) as categorias de base e R$ 870 mil (cerca de 0,43%) ao futebol feminino.

Em ambas modalidades, o Fortaleza destinou mais recursos comparados a 2021. O valor destinado para a folha do futebol feminino, no entanto, sofreu redução de R$ 30 mil. Em compensação, o clube aumentou em R$ 240 mil o orçado no quesito administrativo da modalidade. Nas categorias de base, todos os valores sofreram acréscimos.

A equipe leonina ainda projetou os valores que destinará aos esportes olímpicos (R$ 180 mil) e ao Fortaleza Basquete Cearense (R$ 540 mil).

Veja recursos para as categorias de base e futebol feminino do Fortaleza em 2023

Folha da base: R$ 1,44 milhões

Folha do futebol feminino: R$ 450 mil

Folha ADM. do futebol amador: R$ 1,3 milhão

Folha ADM. do futebol feminino: R$ 420 mil

Calendário do futebol feminino em 2023

Em 2023, o Fortaleza disputará o Campeonato Cearense Feminino e a Série A2 do Campeonato Brasileiro. O campeonato nacional está previsto para iniciar em 15 de abril.

Calendário das categorias de base do Fortaleza em 2023

A principal competição do Fortaleza em 2023 tem início em janeiro com a disputa da Copa São Paulo de Futebol Júnior. Além da Copinha, o clube participará dos campeonatos estaduais Sub-13, Sub-15, Sub-17 e Sub-20. Nas competições nacionais, participará do Campeonato Brasileiro Sub-17 e Sub-20 e da Copa do Nordeste Sub-20. Caso a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) realize o Brasileirão de Aspirantes, o Tricolor do Pici disputará com a equipe Sub-23.

