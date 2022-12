Novo salário de Vojvoda no Fortaleza: saiba quanto o treinador receberá em 2023

O Fortaleza divulgou na última terça-feira (20) a previsão orçamentária para 2023 e com um recorde: será o maior orçamento da história do clube e do futebol cearense. Participando da Taça Libertadores pelo 2º ano seguido, o Tricolor terá maiores investimentos no Departamento de Futebol. E os valores englobam, obviamente, o pagamento a Juan Pablo Vojvoda e toda a comissão técnica, que irá superar os R$ 9 milhões no ano.

No documento do planejamento orçamentário, o total previsto para pagamentos para a comissão técnica de futebol profissional (incluindo o treinador) é de R$ 9,5 milhões, que dá uma média de R$ 791 mil por mês.

A quantidade engloba os salários (R$ 5 milhões) e direitos de imagem (R$ 4,5 milhões).

Em comparação ao ano anterior, a comissão técnica receberá uma valorização de quase 100%.

Vojvoda estará entre os treinadores mais bem pagos do futebol brasileiro e o investimento é completamente válido. O custo-benefício do trabalho do comandante argentino é excelente. Caro é o investimento que não tem retorno.

Legenda: Vojvoda renovou contrato com o Fortaleza até o fim de 2024 Foto: Leonardo Moreira / Fortaleza

Os resultados esportivos e o sucesso do Leão do Pici nos últimos anos passa diretamente por Vojvoda e sua comissão técnica. A renovação contratual, negando o assédio de vários outros clubes do futebol brasileiro, como Corinthians, Atlético-MG e Vasco, mostra como o argentino também valoriza e acredita no projeto leonino.

Portanto, o pagamento é totalmente justo e merecido como valorização e recompensa por um trabalho que pode ser ainda mais vitorioso e histórico em 2022.