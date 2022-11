Vojvoda renova com o Fortaleza

O técnico argentino Juan Pablo Vojvoda fica no Fortaleza. O treinador aceitou a proposta tricolor e renovou contrato até o fim de 2024, em anúncio oficializado pelo clube nesta sexta-feira (18).

Marcelo Paz Presidente do Fortaleza A inovação nesta renovação é que é por dois anos. Tem contrato com o Fortaleza agora, vigente até dezembro de 2024. Isso mostra que a gente tem um projeto juntos, né? Que a gente entende que o futebol se faz com sequência, se faz com continuidade, se faz com consolidação de métodos de trabalho.

Com contrato encerrando em 31 de dezembro de 2022, Vojvoda pediu um prazo para a gestão leonina, após o fim do Brasileirão, para analisar o mercado e decidir pela permanência. No período, recusou contatos do Vasco da Gama, do Atlético-MG e também do Corinthians.

Deste modo, o Leão vence a forte concorrência e mostra força no cenário nacional, com um projeto que agradou o argentino: recebe valorização salarial e a expectativa de um elenco mais forte

Passagem vitoriosa

A trajetória de Vojvoda no Fortaleza foi iniciada no dia 10 de maio de 2021. Na época, após passagem pelo Unión La Calera, do Chile, o comandante fechou com o Leão até o fim do ano. Na primeira experiência no Brasil, conseguiu uma rápida adaptação e resultados expressivos.

Na temporada de estreia, conquistou o Campeonato Cearense, foi semifinalista da Copa do Brasil, além de ficar no G-4 da Série A, o que classificou a equipe para a Libertadores do próximo ano.

Com a renovação acertada, Vojvoda conduziu o time em 2022 aos títulos do Estadual e da Copa do Nordeste, além das oitavas da Libertadores e às quartas da Copa do Brasil. No Brasileirão, superou o 1º turno na lanterna e terminou na 8ª posição, conquistando nova vaga na Liberta.