Fortaleza anuncia saída de atacante David para o Internacional e explica negociação

O Fortaleza anunciou a saída do atacante David nesta segunda-feira (24). Através de nota oficial, o clube oficializou a venda ao Internacional de 45% dos direitos econômicos por R$ 10.850.000,00, além da manutenção de 8% do percentual para uma futura venda em acordo com o staff do atleta.

A negociação foi fechada na última semana, mas restavam detalhes burocráticos do acordo para o anúncio. Ao site oficial, o presidente Marcelo Paz explicou que o Leão tenta evitar a negociação.

“Por parte do Fortaleza não tinha muito o que fazer, uma vez que o Inter chegou na condição de (pagar) a multa, e de que o atleta entende que é hora de sair. Fizemos todos os esforços (para a permanência do jogador), conversamos, igualamos todas as condições, mas faz parte da vida e entendemos. (O clube tem) muito respeito pelo David, pela história dele”, afirmou o dirigente tricolor.

David chegou ao Pici em 2020, adquirido por R$ 5 milhões junto ao Cruzeiro, a maior compra da história do futebol cearense. Ao todo, participou de 112 jogos e marcou 25 gols pelo Fortaleza. Dentre as marcas, conquistou o bicampeonato estadual e registrou apresentações importantes nas campanhas da Série A, quando o time garantiu vaga na Libertadores em 2021.

"Nesse momento, vi que é uma boa oportunidade para mim, como o Marcelo disse que os ciclos, às vezes, se fecham. Fui muito feliz, lógico que o coração fica apertado e tivemos uma conversa muito boa. Sou muito grato por tudo, por tudo mesmo, sempre vou torcer por esse time", declarou David.