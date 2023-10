Fortaleza leva mais torcedores que LDU em final da Sul-Americana; veja público da final

A torcida do Fortaleza compareceu em número expressivo na final da Copa Sul-Americana no último sábado (28), contra a LDU no estádio Domingos Burgueño, em Maldonado no Uruguai.

Segundo dados que o Sistema Verdes Mares teve acesso, o público total da partida foi de 17.420 torcedores e o Fortaleza levou 6.202 torcedores em todas as categorias destinadas ao clube, incluindo cortesias. O número é bem superior ao registrado pela LDU, que foi de 3.965.

Mais torcida leonina

O público geral (ingressos das categorias 1 e 2, que não eram destinados a nenhum dos clubes especificamente, incluindo cortesias), foi de 7.253. Como as duas torcidas poderiam adquirir ingressos para o público geral, certamente a torcida leonina também adquiriu grande parte destes bilhetes, já que estima-se que cerca de 9 mil tricolores tenham comparecido ao jogo.

Mobilização

Além das 30 caravanas de ônibus, diversos tricolores partiram de Fortaleza em voos e até em moto para ver o time jogar a primeira final internacional dos 105 anos de história do clube. Apesar da grande festa nas arquibancadas do Estádio Domingo Burgueño, que contou até com mosaico, o Leão não conseguiu o título.