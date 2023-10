Fortaleza terá sequência de jogos em que menos pontuou no 1º turno da Série A

Após o vice-campeonato da Copa Sul-Americana, o Fortaleza volta suas atenções para o Campeonato Brasileiro da Série A. O Tricolor de Aço terá 10 jogos até o fim da competição para buscar vagas nas competições internacionais. Em 9º com 42 pontos, o Leão está na zona de classificação para a Copa Sul-Americana - que vai até o 12º Internacional, com 38 pontos), mas também mira o G6 por vaga na Libertadores: quem abre o G6 é o Atlético/MG, com 49 pontos.

O detalhe é o que o Tricolor de Aço tem 2 jogos a menos que a maioria dos adversários, por terem sido adiados devido a decisão da Sul-Americana no último sábado.

E o maior desafio do Leão será reencontrar adversários que o fizeram ter sua pior sequência na Série A, a que menos pontuou no 1º turno.

Nos 10 jogos finais do 1º turno, o Fortaleza fez apenas 12 pontos - 4 vitórias e 6 derrotas - conquistando apenas 40% de aproveitamento. O Leão venceu Atlético Mineiro (2x1 no Castelão), Athletico/PR (1x0 no Castelão), Cruzeiro (1x0, no Mineirão) e Santos (4x0 no Castelão), e foi derrotado por Flamengo (2x0 no Maracanã), Cuiabá (1x0 no Castelão), Botafogo (2x0 no Nílton Santos), Palmeiras (3x1 no Allianz Park), Bragantino (3x0 no Castelão) e Goiás (1x0 na Serrinha).

Veja sequência final na Série A

01/11 - 21h30 - Atlético Mineiro (F) - Rodada 31

05/11 - 18h30 - Flamengo (C) - Rodada 32

08/11 - 20h00 - Athletico Paranaense (F) - Rodada 33

12/11 - 18h30 - Cuiabá (F) - Rodada 34

18/11 - 18h30 - Cruzeiro (C) - Rodada 30

23/11 - 19h00 - Botafogo (C) - Rodada 29

26/11 - 20h00 - Palmeiras (C) - Rodada 35

29/11 - 20h00 - Bragantino (F) - Rodada 36

03/12 - 21h30 - Goiás (C) - Rodada 37

06/12 - 16h00 - Santos (F) - Rodada 38