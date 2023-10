Torcedores do Fortaleza retornam do Uruguai após final da Sul-Americana

Torcedores do Fortaleza que estiveram no jogo da final da Sul-Americana contra a LDU, no Uruguai, começaram a desembarcar na capital cearense na manhã deste domingo (29). O Tricolor do Pici acabou derrotado pela LDU nos pênaltis e ficou com o vice-campeonato do torneio continental.

Além das 30 caravanas de ônibus, diversos tricolores partiram de Fortaleza em voos e até em moto para ver o time jogar a primeira final internacional dos 105 anos de história do clube. Apesar da grande festa nas arquibancadas do Estádio Domingo Burgueño, que contou até com mosaico, o Leão não conseguiu o título.

Oito mil tricolores cruzaram o Brasil e partiram também de outros países para ver o Fortaleza jogar. O time, que ficou com o vice-campeonato, desembarca no início da noite deste domingo, após ter voo remarcado.

O próximo desafio do Leão do Pici será no Campeonato Brasileiro. O time enfrenta o Atlético-MG nesta quarta-feira (1), a partir das 21h30 (de Brasília), na Arena MRV.