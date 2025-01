Fortaleza lança uniforme especial em homenagem a cantor Fagner; veja fotos

O Fortaleza lançou no último sábado (11) um uniforme especial que faz homenagem ao cantor Fagner, que completou 50 anos de carreira. A nova camisa será utilizada pelo Tricolor do Pici nos jogos da Copa do Nordeste 2025.

A nova camisa do Fortaleza tem cor predominantemente azul, em tecido texturizado. O uniforme conta ainda com elementos visuais, como um autógrafo de Fagner e símbolos do Fortaleza, como a Cruz de Santiago.

Legenda: Fortaleza lança uniforme especial em homenagem a cantor Fagner Foto: Fortaleza & Volt Sport

Fagner, se não tivesse sido cantor, teria sido jogador e dos bons. Nós temos muito orgulho de homenageá-lo neste momento, 50 anos de uma carreira brilhante, internacional. De um artista que encanta a todos, com uma produção autoral grandiosa, com inúmeras parcerias e com a voz e um jeito de cantar inconfundível. Marcelo Paz CEO do Fortaleza

O Fortaleza é o atual campeão da Copa do Nordeste e vai em busca do bicampeonato em 2025. O sorteio dos grupos da competição será realizado nesta terça-feira (14), no Rio de Janeiro (RJ).