Fortaleza inicia semana de preparação para duelo contra o Bragantino

Depois de empatar com o Bahia, o Fortaleza volta as atenções para o duelo diante do Bragantino pelo Campeonato Brasileiro. Sob comando do técnico Renato Paiva, a equipe iniciou a preparação nesta segunda-feira (21).

Os 11 que iniciaram como titulares diante do time baiano fizeram atividades regenerativas na academia do Pici. Os outros participaram do aquecimento com Ricardo Dionísio, preparador físico e auxiliar técnico.

Depois, os grupos foram divididos para uma série de atividades táticas, de marcação, passe e finalização. Renato Paiva finalizou o treinamento comandando treino tático e técnico em campo reduzido.

O Fortaleza volta a campo no sábado (26), quando enfrenta o Bragantino em jogo da 17ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida terá início às 18h30 (de Brasília), na Arena Castelão.