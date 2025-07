Alvo do Fortaleza, Danilo Barbosa é oferecido ao Atlético-MG

O Fortaleza enfrenta a concorrência por Danilo Barbosa, do Botafogo. O Diário do Nordeste apurou que o volante de 29 anos foi oferecido ao Atlético-MG. O Tricolor do Pici sondou o atleta, mas enfrenta outros concorrentes na disputa. A tentativa de negociação é por empréstimo.

O contrato de Danilo Barbosa com o clube carioca vai até o fim deste ano. Em caso de empréstimo, o vínculo poderia se estender até o fim de dezembro. Nesta temporada, o jogador disputou 14 partidas pelo Botafogo, sendo sete como tiular. Ele está na equipe há quatro temporadas e conhece bem Renato Paiva, novo técnico do Tricolor do Pici.

O Fortaleza volta a campo no sábado (26), quando enfrenta o Bragantino em jogo da 17ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida terá início às 18h30 (de Brasília), na Arena Castelão.