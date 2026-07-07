FCF divulga tabela detalhada da Série C do Campeonato Cearense; Veja jogos e participantes

A Federação Cearense de Futebol publicou nesta terça-feira (7), a Tabela detalhada do Campeonato Cearense Série C. Com sete equipes, a Terceira Divisão inicia no dia 25 de julho.

Disputam a Série C: Pacatuba, Limoeiro, Vila Real (Sobral), Tianguá, Calouros do Ar, Acopiara e Palmácia.

Dois times subirão para a Série B do Cearense 2027.

Veja tabela

1ª Rodada

25/07 - 17h - Junco (Sobral)

Vila Real x Limoeiro

26/07 - 15h30 - Raimundo de Oliveira (Caucaia)

Calouros do Ar x Palmácia

27/07 19h- Morenão (Iguatu)

Acopiara x Pacatuba

2ª Rodada

1/08 - 15h - Perilo Teixeira (Itapipoca)

Pacatuba x Vila Real

2/08 - 16h - Bandeirão (Limoeiro do Norte)

Limoeiro x Tianguá

2/08 - 15h - Moraisão (Maranguape)

Palmácia x Acopiara

3ª Rodada

8/08 - 17h - Junco (Sobral)

Vila Real x Palmácia

9/08 - 15h - Tancredão (Tianguá)

Tianguá x Pacatuba

10/08 - 19h - Morenão (Iguatu)

Acopiara x Calouros do Ar

4ª Rodada

15/08 - 15h - Perilo Teixeira (Itapipoca)

Pacatuba x Limoeiro

15/08 - 15h30 - Raimundo de Oliveira (Caucaia)

Calouros do Ar x Vila Real

16/08 - 15h Moraisão (Maranguape)

Palmácia x Tianguá

5ª Rodada

22/08 - 17h - Junco (Sobral)

Vila Real x Acopiara

23/08 - 16h - Bandeirão (Limoeiro do Norte)

Limoeiro x Palmácia

23/08 - 15h - Tancredão (Tianguá)

Tianguá x Calouros do Ar

6ª Rodada (20/07)

29/08 - 15h - Raimundo de Oliveira (Caucaia)

Calouros do Ar x Limoeiro

30/08 - 15h - Moraisão (Maranguape)

Palmácia x Pacatuba

31/08 - 19h Morenão (Iguatu)

Acopiara x Tianguá

7ª Rodada (27/07)

6/09 - 16h - Raimundo de Oliveira (Caucaia)

Pacatuba x Calouros do Ar

6/09 - 16h - Bandeirão (Limoeiro do Norte)

Limoeiro x Acopiara

6/09 - 16h - Tancredão (Tianguá)

Tianguá x Vila Real

Regulamento e Fases Finais

O Campeonato Cearense Série C 2026 será disputado em três fases: 1ª Fase, Semifinal (13/09 e 20/09) e Final (27/09).

Na 1ª Fase, os sete clubes se enfrentarão em turno único, totalizando 7 rodadas, classificando-se para a 2ª Fase (Semifinal), os 4 clubes que somarem o maior número de pontos ganhos.

Na 2ª fase (Semifinal), os clubes classificados se enfrentam em jogos de ida e volta, com a seguinte chave:

Grupo B - 1º do Grupo A x 4º do Grupo A

Grupo C - 2º do Grupo A x 3º do Grupo A

Na Final, os clubes classificados se enfrentam em jogo único.

o mando de campo do jogo único será do clube

de melhor campanha, somando-se os pontos de todas as fases anteriores (1ª Fase + 2ª Fase).