FCF divulga tabela detalhada da Série C do Campeonato Cearense; Veja jogos e participantes

A Federação Cearense de Futebol publicou nesta terça-feira (7), a Tabela detalhada do Campeonato Cearense Série C. Com sete equipes, a Terceira Divisão inicia no dia 25 de julho.
Disputam a Série C: Pacatuba, Limoeiro, Vila Real (Sobral), Tianguá, Calouros do Ar, Acopiara e Palmácia.
Dois times subirão para a Série B do Cearense 2027.
Veja tabela
1ª Rodada
25/07 - 17h - Junco (Sobral)
Vila Real x Limoeiro
26/07 - 15h30 - Raimundo de Oliveira (Caucaia)
Calouros do Ar x Palmácia
27/07 19h- Morenão (Iguatu)
Acopiara x Pacatuba
2ª Rodada
1/08 - 15h - Perilo Teixeira (Itapipoca)
Pacatuba x Vila Real
2/08 - 16h - Bandeirão (Limoeiro do Norte)
Limoeiro x Tianguá
2/08 - 15h - Moraisão (Maranguape)
Palmácia x Acopiara
3ª Rodada
8/08 - 17h - Junco (Sobral)
Vila Real x Palmácia
9/08 - 15h - Tancredão (Tianguá)
Tianguá x Pacatuba
10/08 - 19h - Morenão (Iguatu)
Acopiara x Calouros do Ar
4ª Rodada
15/08 - 15h - Perilo Teixeira (Itapipoca)
Pacatuba x Limoeiro
15/08 - 15h30 - Raimundo de Oliveira (Caucaia)
Calouros do Ar x Vila Real
16/08 - 15h Moraisão (Maranguape)
Palmácia x Tianguá
5ª Rodada
22/08 - 17h - Junco (Sobral)
Vila Real x Acopiara
23/08 - 16h - Bandeirão (Limoeiro do Norte)
Limoeiro x Palmácia
23/08 - 15h - Tancredão (Tianguá)
Tianguá x Calouros do Ar
6ª Rodada (20/07)
29/08 - 15h - Raimundo de Oliveira (Caucaia)
Calouros do Ar x Limoeiro
30/08 - 15h - Moraisão (Maranguape)
Palmácia x Pacatuba
31/08 - 19h Morenão (Iguatu)
Acopiara x Tianguá
7ª Rodada (27/07)
6/09 - 16h - Raimundo de Oliveira (Caucaia)
Pacatuba x Calouros do Ar
6/09 - 16h - Bandeirão (Limoeiro do Norte)
Limoeiro x Acopiara
6/09 - 16h - Tancredão (Tianguá)
Tianguá x Vila Real
Regulamento e Fases Finais
O Campeonato Cearense Série C 2026 será disputado em três fases: 1ª Fase, Semifinal (13/09 e 20/09) e Final (27/09).
Na 1ª Fase, os sete clubes se enfrentarão em turno único, totalizando 7 rodadas, classificando-se para a 2ª Fase (Semifinal), os 4 clubes que somarem o maior número de pontos ganhos.
Na 2ª fase (Semifinal), os clubes classificados se enfrentam em jogos de ida e volta, com a seguinte chave:
Grupo B - 1º do Grupo A x 4º do Grupo A
Grupo C - 2º do Grupo A x 3º do Grupo A
Na Final, os clubes classificados se enfrentam em jogo único.
o mando de campo do jogo único será do clube
de melhor campanha, somando-se os pontos de todas as fases anteriores (1ª Fase + 2ª Fase).