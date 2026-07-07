Alex Silva não é mais jogador do Ceará; clube anuncia rescisão contratual

Alex Silva não é mais jogador do Ceará. O clube anunciou a rescisão contratual do jogador nesta terça-feira (7). A negociação foi em comum acordo. O lateral-direito foi contratado no início de 2026 e perdeu espaço na equipe alvinegra.

Ao todo, o lateral atuou em 22 partidas e marcou duas vezes com a camisa alvinegra. Além dele, outros cinco atletas já saíram nesta janela de transferências: Lucas Lima, Fernandinho, Dieguinho, Gustavo Prado e Pedro Henrique.

Em nota, o clube agradeceu os serviços do jogador e desejou sucesso ao jogador na trajetória profissional. O Alvinegro volta a campo na segunda-feira (13), quando recebe o Athletic em duelo da 17ª rodada da Série B, às 20h30 (de Brasília), no Estádio Presidente Vargas.