Suiça elimina Colômbia nos pênaltis e encara a Argentina nas quartas da Copa do Mundo

No tempo normal e na prorrogação, as equipes empataram em 0x0, com os suíços sendo superiores nas penalidades

Escrito por Vladimir Marques vladimir.marques@svm.com.br
07 de Julho de 2026 - 19:58 (Atualizado às 20:05)
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Legenda: A Suíça avançou nos pênaltis e enfrentará a Argentina nas quartas
Foto: DIVULGAÇÃO / FIFA
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A Suíça está nas quartas de Final da Copa do Mundo 2026. A equipe eliminou a Colômbia nos pênaltis por 4x3, após empate em 0x0 no tempo normal e na prorrogação.

Nas penalidades, Davinson Sanchez e Hernández perderam para a Colômbia, Akanji para a Suíça, mas Vargas fez o gol da classificação da seleção europeia.

Nas quartas, a Suíça enfrentará a Argentina, no dia 11, em Kansas City, às 22 horas.

Como foi o jogo

No tempo normal, as equipes empataram em 0x0, em partida com poucas chances de gol. Na melhor chance da Colômbia, de Puerta, o goleiro Kobel fez bela defesa.

Na melhor chance da Suíça, Riedler finalizou e Vargas defendeu no reflexo.

Na prorrogação, o jogo ficou mais truncado, com muitas faltas e cartões amarelos.

A Colômbia acertou o travessão em cabeçada de Lucumí aos 8 minutos.

Aos 11, Campaz mandou de longe e Kobel tirou de manchete.

Aos 14, Amnouni finalizou e Vargas fez grande defesa.

No 2º tempo da prorrogação, as duas equipes criaram pouco.

Quintero para a Colômbia e Xhaka para a Suíça, chutaram pra fora.

E na chance mais incrível, aos 10 minutos, Capaz perdeu gol feito, de frente para Kobel, mandando pra fora.

Com empate na prorrogação, a definição foi nos pênaltis.

Nas penalidades, a Colômbia perdeu duas penalidades: Davinson Sanchez e Cucho Hernández, Akanji perdeu para a Suíça, possibilitando Vargas classificar a Suíça ao converter o 4x3.

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