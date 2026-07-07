Bryan Borges explica acerto com o Ceará e projeta reação do time na Série B

Reforço do Ceará, Bryan Borges foi apresentado nesta terça-feira (7), em Porangabuçu. O lateral-direito de 29 anos, que já estreou diante do Goiás, falou sobre o acerto com o clube cearense e destacou a vontade de colaborar com o grupo comandado por Daniel Paulista.

"Tive outras oportunidades, mas, quando a proposta do Ceará chegou, foi irrecusável. O Ceará estava há muito tempo na Série A. Alguns amigos meus jogaram aqui também e haviam me falado da estrutura do clube. Não pensei duas vezes", afirmou.

"Sabia que o clube me daria uma estrutura para performar. Quis vir para cá por causa da torcida, é um time de massa. Também sei que é um clube que busca coisas grandes na competição", completou.

O jogador, que vestiu a camisa da Ponte Preta (SP), chega com vínculo definitivo até o fim de 2027. Por lá, entrou em campo em 13 partidas e balançou as redes três vezes. O defensor também tem passagens por Concórdia/SC, Chapecoense/SC, Náutico/PE, Novorizontino/SP e Paysandu/PA. O atleta falou sobre o momento do Vovô.

"Nos últimos dois anos, disputei a Série B. Sem dúvidas, com a minha chegada e a de outros atletas, vamos agregar. Temos totais condições de sair dessa situação e buscar coisas grandes na competição", finalizou.

O Alvinegro está na 17ª posição da tabela. A equipe volta a campo na segunda-feira (13), quando recebe o Athletic em duelo da 17ª rodada da Série B, às 20h30 (de Brasília), no Estádio Presidente Vargas.