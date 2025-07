Renato Paiva mudará a escalação do Fortaleza contra o Bragantino após suspensões

O meio-campista Emmanuel Martínez e o centroavante Juan Martín Lucero vão desfalcar o Fortaleza na partida contra o Red Bull Bragantino, no próximo sábado (26), pela Série A do Brasileirão. Por isso, o técnico português Renato Paiva terá de fazer alterações na equipe.

Os dois jogadores argentinos completaram a série de três cartões amarelos no empate com o Bahia, no último sábado (19). Lucero começou a partida como titular, enquanto Martínez iniciou no banco de reservas, mas foi acionado pelo treinador no segundo tempo.

Legenda: Martínez está suspenso e desfalca o Fortaleza contra o RB Bragantino Foto: Davi Rocha/SVM

Sem poder contar com Lucero no time titular, Renato Paiva tem duas principais alternativas para a posição de centroavante: Deyverson ou Bareiro (que fez sua estreia justamente contra o Bahia). O reforço entrou no lugar de Lucero no segundo tempo do jogo de sábado.

Pesa a favor de Renato Paiva o fato do Fortaleza ter uma semana “cheia” antes de enfrentar o RB Bragantino, sem jogos no meio de semana. Será a primeira semana livre para treinamentos desde a chegada do novo treinador, que assumiu a vaga de Vojvoda.