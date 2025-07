Fortaleza tenta contratação de Danilo Barbosa, do Botafogo

O volante Danilo Barbosa está na mira do Fortaleza. O Tricolor tenta um empréstimo do jogador junto ao Botafogo e já formalizou proposta. A informação é do ge.

A chegada de Renato Paiva pode ser um trunfo do Leão. O treinador português comandava o Botafogo até pouco tempo e os dois se conhecem bem. Na atual temporada, Danilo Barbosa disputou 14 partidas pelo Fogão. Ele defende o clube carioca há quatro temporadas.

Se o acerto se concretizar, será o quinto reforço do Fortaleza para o segundo semestre de 2025. Antes chegaram o volante Matheus Pereira, os atacantes Herrera e Adam Bareiro, o goleiro Vinícius Silvestre e lateral esquerdo Weverson. Destes, apenas o primeiro já estreou.

O atual contrato de Danilo Barbosa com o Botafogo termina no final do ano. Em caso de empréstimo, o vínculo só poderia se estender até o final de dezembro.