Renato Paiva evita ser comparado: 'não vou substituir o Vojvoda, vou fazer a minha história'

Novo técnico do Fortaleza, Renato Paiva elogiou o trabalho de Juan Pablo Vojvoda, demitido pelo clube na última segunda-feira. O português, que estava no Botafogo, desembarcou na capital cearense para iniciar o novo trabalho nesta quinta-feira (17).

"O meu colega, o Juan Pablo, fez aqui um trabalho fantástico. É uma herança bastante pesada, mas eu gosto desse tipo de desafio. Eu não vou substituir o Vojvoda, vou fazer a minha história. Vojvoda fez uma história muito bem feita e muito bonita", afirmou o técnico.

"Venho fazer a minha história porque eu sou eu. E espero que ela seja marcante na do Fortaleza, com títulos, com vitórias e, acima de tudo, fazer a torcida feliz, que essa é a vida do treinador", completou.

Vojvoda chegou ao clube em 2021 e conquistou diversos títulos com o Tricolor do Pici. O treinador foi demitido após sequência de resultados ruins nesta temporada. O argentino foi recebido por diversos torcedores na despedida dele do clube, em momentos de emoção.

O português Renato Paiva assume a posição com vínculo até 2026. O novo técnico realiza primeiro treino com o elenco nesta tarde. O Leão do Pici vive fase difícil no Campeonato Brasileiro, pois está na zona de rebaixamento. A equipe também disputa a Libertadores.