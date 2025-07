Fortaleza anuncia Renato Paiva como novo técnico

Renato Paiva foi anunciado como novo técnico do Fortaleza nesta quinta-feira (17). O treinador chega para substituir Juan Pablo Vojvoda, demitido na última segunda-feira. O vínculo com o técnico português vai até 31 de dezembro de 2026. Além dele, desembarcaram na capital cearense a comissão técnica com os auxiliares Ricardo Dionísio e Miguel Santos, e o treinador de goleiros Rui Tavares. O treinador falou sobre o novo desafio.

"São realidades diferentes: Bahia, Botafogo e agora Fortaleza. O que eu posso dizer que, o que me traz aqui, de fato, é um projeto muito bonito nos últimos anos do clube, do projeto que lidera o presidente Marcelo Paz. Falam por si. E a grandeza do clube, me trazem aqui com muita vontade, muito orgulho de melhorar as coisas", afirmou o profissional ao chegar à capital cearense.

Renato Paiva já comanda o primeiro treino no Alcides Santos nesta tarde. O profissional de 55 anos, que estava no Botafoo, conquistou a Libertadores e a Copa do Brasil com o time carioca. Além disso, se destacou na Copa do Mundo de Clubes da Fifa, quando a equipe venceu o PSG na fase de grupos e chegou até às oitavas da competição.

O português atua no futebol brasileiro desde 2023, quando passou pelo Bahia e conquistou o título baiano. Ele também passou pela categoria de base do Benfica. No futebol sul-americano, foi campeão Equatoriano com o Independiente del Valle e também disputou a Libertadores de 2022. Além disso, também comandou o Club León e o Toluca, do Méximo, em 2024.

FICHA TÉCNICA

Nome: Renato Manuel Alves Paiva

Data de nascimento: 22/03/1970 - 55 anos

Naturalidade: Pedrógão Pequeno, Portugal

Clubes: Benfica-POR, Independiente del Valle-EQU, Club León-MEX, Bahia-BA, Toluca-MEX e Botafogo-RJ.