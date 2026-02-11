Diário do Nordeste
Apresentados no Fortaleza, Vitinho e Paulinho projetam temporada 2026 e citam características

Tricolor volta a campo no sábado, quando enfrena o Ferroviário na semifinal do Cearense

Redação jogada@svm.com.br
Jogada
Legenda: Paulinho e Vitinho, novos jogadores do Fortaleza.
Foto: Fernanda Alves/SVM

O atacante Vitinho e o lateral Paulinho, reforços do Fortaleza para a temporada de 2026, foram apresentados nesta quarta-feira (11), no Pici. Os atletas de 24 e 20 anos, respectivamente, falaram sobre o acerto com o Tricolor do Pici e detalharam as características deles como atletas. 

“Eu queria jogar no Brasil. Encaro como grande desafio voltar para cá porque eu sou praticamente um cara novo, que está estreando, praticamente iniciando a carreira no Brasil. Estou aqui para ajudar o Fortaleza. Espero que, no dia-a-dia, eu consiga conquistar o meu espaço para ajudar o time”, destacou Vitinho, que reforçou ser um ponta direita, bom no 1x1, com velocidade e bom chute. 

Aos 20 anos, Paulinho surgiu nas categorias de base do Vasco e foi incorporado de forma permanente ao time principal em 2025. Mesmo assim, entrou em campo somente duas vezes, mas chegou a balançar as redes uma vez. Ele afirma ser um lateral agudo e bom no 1x1 e comenta a disputa por posição.

“Eu e o Mailton temos uma disputa saudável na lateral... Conversamos muito. Ele me dá conselhos, a gente é parceiro. Eu estou aqui para ajudar o Fortaleza, se precisar. Se for eu ou ele... A gente está aqui para ajudar o Fortaleza. É a primeira vez que eu saio do Vasco para outro clube. É uma mudança na carreira. Acho que vou me adaptar aqui ao Fortaleza e vai dar certo”, avaliou o atleta.

O Fortaleza volta a campo no sábado (14), quando enfrenta o Ferroviário no primeiro jogo da semifinal do Campeonato Cearense. O duelo terá início às 16h30 (de Brasília), no Estádio Presidente Vargas.

