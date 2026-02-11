Diário do Nordeste
Chapecoense x Coritiba: onde assistir, palpites e prováveis escalações

Partida válida pela 3ª rodada da Série A

Escrito por
Redação producaodiario@svm.com.br
(Atualizado às 17:32)
Jogada
Legenda: A Chapecoense recebe o Coritiba pela Série A
Foto: Rafael Bressan | ACF

Chapecoense e Coritiba se enfrentam nesta quarta-feira (11) às 19h, na Arena Condá, em Chapecó (SC), pela 3ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série A.

A Chape, recém promovida, começou bem a Série A, vencendo o Santos na estreia por 4x2 na Arena Condá e empatou com o Vasco em 1x1 em Sâo Januário.

Já o Coxa, também recém promovido - foi campeão da Série B - começou perdendo na estreia, em casa para o Bragantino, mas se recuperou, vencendo o Cruzeiro fora de casa por 2x1.

Onde Assistir

A partida será transmitida pelo  Premiere.

Palpites

inter@

Prováveis Escalações

Chapecoense:

Léo Vieira; Caetano, Doma, Leonardo; Everton, Camilo, Carvalheira, Clar; Garcez, Giovanni Augusto (Jean Carlos) e Italo. Técnico: Gilmar Dal Pozzo.

Coritiba:

Pedro Morisco; Tinga, Maicon, Coser, Bruno Melo; Willian Oliveira, Sebas Gómez (Josué), Ronier; Lavega, Breno Lopes e Pedro Rocha. Técnico: Fernando Seabra. 

Arbitragem:

Árbitro: Wagner do Nascimento Magalhaes (RJ)
Assistentes: Eduardo Goncalves da Cruz (MS) e Thiago Henrique Neto Correa Farinha (RJ)
VAR: Jose Claudio Rocha Filho (SP)

