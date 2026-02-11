Diário do Nordeste
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste

Vasco x Bahia: onde assistir, palpites e prováveis escalações

Partida válida pela 3ª rodada da Série A

Escrito por
Redação producaodiario@svm.com.br
(Atualizado às 19:16)
Jogada
Legenda: O Vasco recebe o Bahia pela Série A
Foto: Matheus Lima/Vasco.

Vasco e Bahia se enfrentam nesta quarta-feira (11) às 21h30, em São Januário, no Rio de Janeiro (RJ), pela 3ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série A.

O Cruzmaltino tem apenas um ponto em duas rodadas da Série A. Perdeu na estreia para o Mirassol por 2x1 fora de casa, e empatou com a Chapecoense em 1x1 em São Januário.

Já o Bahia, venceu o Corinthians na estreia por 2x1 na Vila Belmiro e empatou com o Fluminense na Arena Fonte Nova.

Onde Assistir

A partida será transmitida pelo  Premiere.

Palpites

inter@

Prováveis Escalações

Vasco

Léo Jardim; Puma Rodríguez, Cuesta, Robert Renan e Lucas Piton; Cauan Barros, Thiago Mendes e Philippe Coutinho; Nuno Moreira, Brenner e Andrés Gómez. Técnico: Fernando Diniz

Bahia

Ronaldo; Gilberto, David Duarte, Santiago Mingo e Luciano Juba; Acevedo, Jean Lucas e Everton Ribeiro; Erick Pulga, Willian José e Ademir. Técnico: Rogério Ceni

Arbitragem:

Árbitro: Paulo César Zanovelli da Silva (MG)
Auxiliares: Felipe Alan Costa de Oliveira (MG) e Celso Luiz da Silva (MG)
VAR: Rodolpho Toski Marques (PR)

Assuntos Relacionados

Jogada

São Paulo x Grêmio: onde assistir, palpites e prováveis escalações

Partida válida pela 3ª rodada da Série A

Redação Há 18 minutos

Jogada

Vasco x Bahia: onde assistir, palpites e prováveis escalações

Partida válida pela 3ª rodada da Série A

Redação Há 28 minutos

Jogada

Atlético-MG x Remo: onde assistir, palpites e prováveis escalações

Partida válida pela 3ª rodada da Série A

Redação Há 39 minutos

Jogada

Santos anuncia Moisés, ex-Fortaleza: 'Podem esperar de mim máxima dedicação possível'

Atacante volta a trabalhar com Vojvoda

Vladimir Marques Há 1 hora

Jogada

Chapecoense x Coritiba: onde assistir, palpites e prováveis escalações

Partida válida pela 3ª rodada da Série A

Redação Há 2 horas

Jogada

Mirassol x Cruzeiro: onde assistir, palpites e prováveis escalações

Partida válida pela 3ª rodada da Série A

Redação Há 2 horas