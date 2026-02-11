Vasco x Bahia: onde assistir, palpites e prováveis escalações
Partida válida pela 3ª rodada da Série A
Vasco e Bahia se enfrentam nesta quarta-feira (11) às 21h30, em São Januário, no Rio de Janeiro (RJ), pela 3ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série A.
O Cruzmaltino tem apenas um ponto em duas rodadas da Série A. Perdeu na estreia para o Mirassol por 2x1 fora de casa, e empatou com a Chapecoense em 1x1 em São Januário.
Já o Bahia, venceu o Corinthians na estreia por 2x1 na Vila Belmiro e empatou com o Fluminense na Arena Fonte Nova.
Onde Assistir
A partida será transmitida pelo Premiere.
Prováveis Escalações
Vasco
Léo Jardim; Puma Rodríguez, Cuesta, Robert Renan e Lucas Piton; Cauan Barros, Thiago Mendes e Philippe Coutinho; Nuno Moreira, Brenner e Andrés Gómez. Técnico: Fernando Diniz
Bahia
Ronaldo; Gilberto, David Duarte, Santiago Mingo e Luciano Juba; Acevedo, Jean Lucas e Everton Ribeiro; Erick Pulga, Willian José e Ademir. Técnico: Rogério Ceni
Arbitragem:
Árbitro: Paulo César Zanovelli da Silva (MG)
Auxiliares: Felipe Alan Costa de Oliveira (MG) e Celso Luiz da Silva (MG)
VAR: Rodolpho Toski Marques (PR)