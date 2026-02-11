São Paulo x Grêmio: onde assistir, palpites e prováveis escalações

São Paulo e Grêmio se enfrentam nesta quarta-feira (11) às 21h30, no Morumbis, em São Paulo (SP), pela 3ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série A.

O Tricolor Paulista começou bem a Série A, vencendo o Flamengo e empatando fora de casa com o Corinthians. A equipe tem 4 pontos e está em 7º.

Já o Grêmio, perdeu na estreia para o Fluminense no Maracanã, mas se recuperou, vencendo o Botafogo por 5x3, em Porto Alegre.

Onde Assistir

A partida será transmitida pelo Premiere e ge TV.

Palpites

inter@

Prováveis Escalações

São Paulo:

Rafael; Ferraresi, Arboleda e Sabino; Maik, Bobadilla, Danielzinho, Marcos Antônio e Enzo Díaz (Wendell); Lucas e Luciano (Calleri). Técnico: Hernán Crespo.

Grêmio:

Weverton; Marcos Rocha, Gustavo Martins, Wagner Leonardo e Marlon; Arthur, Noriega e Willian (Roger); Amuzu, Carlos Vinícius e Tetê. Técnico: Luis Castro.

Arbitragem:

Árbitro: Savio Pereira Sampaio (DF)

Auxiliares: Nailton Junior de Sousa Oliveira (CE) e Leila Naiara Moreira da Cruz (DF)

VAR:Marco Aurelio Augusto Fazekas Ferreira (MG)