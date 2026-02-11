Diário do Nordeste
São Paulo x Grêmio: onde assistir, palpites e prováveis escalações

Partida válida pela 3ª rodada da Série A

Escrito por
Redação producaodiario@svm.com.br
(Atualizado às 19:27)
Jogada
Legenda: O São Paulo recebe o Grêmio pela Série A
Foto: Paulo Pinto / São Paulo FC

São Paulo e Grêmio se enfrentam nesta quarta-feira (11) às 21h30, no Morumbis, em São Paulo (SP), pela 3ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série A.

O Tricolor Paulista começou bem a Série A, vencendo o Flamengo e empatando fora de casa com o Corinthians. A equipe tem 4 pontos e está em 7º.

Já o Grêmio, perdeu na estreia para o Fluminense no Maracanã, mas se recuperou, vencendo o Botafogo por 5x3, em Porto Alegre.

Onde Assistir

A partida será transmitida pelo  Premiere e ge TV. 

Palpites

inter@

Prováveis Escalações

São Paulo: 

Rafael; Ferraresi, Arboleda e Sabino; Maik, Bobadilla, Danielzinho, Marcos Antônio e Enzo Díaz (Wendell); Lucas e Luciano (Calleri). Técnico: Hernán Crespo.

Grêmio: 

Weverton; Marcos Rocha, Gustavo Martins, Wagner Leonardo e Marlon; Arthur, Noriega e Willian (Roger); Amuzu, Carlos Vinícius e Tetê. Técnico: Luis Castro. 

Arbitragem:

Árbitro: Savio Pereira Sampaio (DF)
Auxiliares: Nailton Junior de Sousa Oliveira (CE) e Leila Naiara Moreira da Cruz (DF)
VAR:Marco Aurelio Augusto Fazekas Ferreira (MG)

