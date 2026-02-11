Iguatu x Horizonte pela Taça Padre Cícero: onde assistir, palpites e prováveis escalações
Partida vale o título do Interior do Campeonato Cearense
Iguatu e Horizonte se enfrentam nesta quarta-feira (11) às 19h, no estádio Morenão, em Iguatu (CE), pelo título da Taça Padre Cícero, disputada desde 2010 como título do Interior. A partida também disputa do 5º lugar do Campeonato Cearense 2026.
Historicamente, a competição dá uma vaga na Série D do Campeonato Brasileiro, mas como as duas equipes já conquistaram a vaga por colocação, ao irem para a 2ª Fase, o jogo é mais simbólico pelo título.
As duas equipes chegaram até a 2ª Fase do Estadual, mas foram eliminadas antes das semifinais.
O Azulão busca o tricampeonato, tendo conquistado o título em 2018 e 2023.
Já o Galo, busca o bi-campeonato, tendo levantado a taça em 2012.
Onde Assistir
A partida será transmitida pela FCF TV.
Palpites
Prováveis Escalações
Iguatu
Zé Rafael, Biel Potiguar, Max Oliveira, João Pedro, Talisson Calcinha, Wagner Vidal, Rogério, Caio Soares, Cássio, Tiaguinho Silva, Jeffinho. Técnico: Washington Luiz.
Horizonte
Frank, Daelson, Tiago Bettim, Rafael Augusto, Caio, Ramos, Lauro, Paulinho P10, Willian Anicete, Pentecoste e Betinho. Técnico: Adriano Albino.
Arbitragem
Árbitro: Rodrigues Júnior
Assistente 1: Anderson Rodrigues
Assistente 2: Fernando Bandeira