Iguatu x Horizonte pela Taça Padre Cícero: onde assistir, palpites e prováveis escalações

Partida vale o título do Interior do Campeonato Cearense

Escrito por
Vladimir Marques vladimir.marques@svm.com.br
(Atualizado às 16:18)
Jogada
Legenda: Iguatu e Horizonte se enfrentam pela Taça Padre Cícero
Foto: João Marcos Lima | ADI

Iguatu e Horizonte se enfrentam nesta quarta-feira (11) às 19h, no estádio Morenão, em Iguatu (CE), pelo título da Taça Padre Cícero, disputada desde 2010 como título do Interior. A partida também disputa do 5º lugar do Campeonato Cearense 2026.

Historicamente, a competição dá uma vaga na Série D do Campeonato Brasileiro, mas como as duas equipes já conquistaram a vaga por colocação, ao irem para a 2ª Fase, o jogo é mais simbólico pelo título.

As duas equipes chegaram até a 2ª Fase do Estadual, mas foram eliminadas antes das semifinais.

O Azulão busca o tricampeonato, tendo conquistado o título em 2018 e 2023.

Já o Galo, busca o bi-campeonato, tendo levantado a taça em 2012.

Onde Assistir

A partida será transmitida pela FCF TV.

Palpites

Prováveis Escalações

Iguatu

Zé Rafael, Biel Potiguar, Max Oliveira, João Pedro, Talisson Calcinha, Wagner Vidal, Rogério, Caio Soares, Cássio, Tiaguinho Silva, Jeffinho. Técnico: Washington Luiz. 

Horizonte

Frank, Daelson, Tiago Bettim, Rafael Augusto, Caio, Ramos, Lauro, Paulinho P10, Willian Anicete, Pentecoste e Betinho. Técnico: Adriano Albino.

Arbitragem

Árbitro: Rodrigues Júnior
Assistente 1: Anderson Rodrigues
Assistente 2: Fernando Bandeira

 

