Mirassol x Cruzeiro: onde assistir, palpites e prováveis escalações

Partida válida pela 3ª rodada da Série A

Escrito por
Redação producaodiario@svm.com.br
(Atualizado às 17:20)
Jogada
Legenda: O Cruzeiro visita o Mirassol nesta quarta-feira
Foto: Gustavo Aleixo/Cruzeiro

Mirassol e Cruzeiro se enfrentam nesta quarta-feira (11) às 19h, no Estádio Maião, em Mirassol (SP), pela 3ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série A.

O Leão Caipira é o 4º colocado com 4 pontos, vencendo na estreia e empatando em 2x2 com o Remo fora de casa na rodada anterior.

Já a Raposa, ainda não pontuou na Série A em duas rodadas e busca uma reação. A equipe foi goleada pelo Botafogo (4x0 no Engenhão) e perdeu em casa para o Coritiba por 2x1.

Onde Assistir

A partida será transmitida pelo Sportv e Premiere.

Palpites

inter@

Prováveis Escalações

Mirassol 

Walter; Igor Formiga, Luiz Otávio, Willian Machado e Reinaldo (Igor Cariús); Neto Moura, Denílson e Lucas Mugni; Alesson, Everton Galdino e Nathan Fogaça. Técnico: Rafael Guanaes

Cruzeiro 

Cássio; William, Fabrício Bruno, Villalba e Kaiki; Lucas Romero, Gerson (Lucas Silva), Christian e Matheus Pereira; Arroyo (Wanderson) e Kaio Jorge. Técnico: Tite.

Arbitragem:

Árbitro: Bráulio da Silva Machado (SC)
Auxiliares: Gizeli Casaril (SC) e Thiaggo Americano Labes (SC)
VAR: Paulo Renato Moreira da Silva Coelho (RJ)

Jogada

