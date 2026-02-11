Mirassol x Cruzeiro: onde assistir, palpites e prováveis escalações
Partida válida pela 3ª rodada da Série A
Mirassol e Cruzeiro se enfrentam nesta quarta-feira (11) às 19h, no Estádio Maião, em Mirassol (SP), pela 3ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série A.
O Leão Caipira é o 4º colocado com 4 pontos, vencendo na estreia e empatando em 2x2 com o Remo fora de casa na rodada anterior.
Já a Raposa, ainda não pontuou na Série A em duas rodadas e busca uma reação. A equipe foi goleada pelo Botafogo (4x0 no Engenhão) e perdeu em casa para o Coritiba por 2x1.
Onde Assistir
A partida será transmitida pelo Sportv e Premiere.
Palpites
Prováveis Escalações
Mirassol
Walter; Igor Formiga, Luiz Otávio, Willian Machado e Reinaldo (Igor Cariús); Neto Moura, Denílson e Lucas Mugni; Alesson, Everton Galdino e Nathan Fogaça. Técnico: Rafael Guanaes
Cruzeiro
Cássio; William, Fabrício Bruno, Villalba e Kaiki; Lucas Romero, Gerson (Lucas Silva), Christian e Matheus Pereira; Arroyo (Wanderson) e Kaio Jorge. Técnico: Tite.
Arbitragem:
Árbitro: Bráulio da Silva Machado (SC)
Auxiliares: Gizeli Casaril (SC) e Thiaggo Americano Labes (SC)
VAR: Paulo Renato Moreira da Silva Coelho (RJ)