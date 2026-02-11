Atlético-MG x Remo: onde assistir, palpites e prováveis escalações
Partida válida pela 3ª rodada da Série A
Atlético-MG e Remo se enfrentam nesta quarta-feira (11) às 20h, na Arena MRV, em Belo Horizonte (MG), pela 3ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série A.
O Galo estreou empatando com o Palmeiras em 2x2 em casa e perdeu para o Bragantino fora, tendo só um ponto.
Já o Remo, perdeu na estreia para o Vitória por 2x0 e na 2ª rodada cedeu o empate em 2x2 para o Mirassol em Belém.
Onde Assistir
A partida será transmitida pelo Premiere.
Palpites
Prováveis Escalações
Atlético-MG
Everson; Preciado, Ruan Tressoldi, Junior Alonso e Renan Lodi; Maycon, Alan Franco (Cissé ou Igor Gomes) e Victor Hugo; Dudu, Bernard e Hulk (Reinier). Técnico: Sampaoli
Remo
Marcelo Rangel; João Lucas, Marllon, Léo Andrade, Cufré, Zé Welison; Pavani, Jaderson, Pikachu, Nico e Monti. Técnico: Juan Carlos Osorio.
Arbitragem:
Árbitro: Matheus Delgado Candançan (SP)
Assistentes: Neuza Ines Back(SP) e Luis Carlos de Franca Costa (RN)
VAR: Rodrigo Guarizo Ferreira do Amaral (SP)